勞工模範父親出爐！　台南20位爸爸展現職場與家庭雙光芒

▲勞工局舉辦「114年度模範勞工父親」記者會，邀請李三連（左）、吳福川代表出席分享感言。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

為迎接父親節，感謝基層勞工父親對「希望家園」台南的貢獻，市府勞工局3）日舉辦「114年度勞工模範父親」記者會，公佈20位得獎名單，並邀請其中兩位代表李三連與吳福川出席分享心路歷程，記者會也特別安排美容志工團協助父親們打理儀容，讓他們以最自信的模樣接受肯定。

本屆表揚大會將於8月2日在台灣菸酒善化啤酒廠二樓大禮堂舉行，表彰這群在職場與家庭都堅守崗位的勞動楷模。

李三連現年70歲，為台南市泥水業職業工會成員，年輕時從學徒起家，憑藉手藝與誠信，成為備受信賴的全方位泥作承包職人。他與妻子長年投身「做工行善團」，協助弱勢家庭修繕房屋，也熱心公益捐贈物資。其子女皆事業有成、品德端正，是家庭與社會的驕傲。

吳福川則是台南市電氣業職業工會成員，今年69歲，從事水電工作逾50年，參與921震災搶修、SARS防疫物資製作等公益任務，亦與妻子長年投入弱勢修繕服務。他獲獎無數，包括全國模範勞工、八德獎等榮譽，育有三名子女皆追隨其腳步，積極參與公益。

勞工局長王鑫基致詞表示，這些模範父親不僅專業盡責，更用行動傳遞關懷，是職場上最帥的身影、家庭中最溫暖的力量。他鼓勵市民向這群堅持勞動價值、傳承公益精神的父親們致敬。

今年獲選的20位模範父親包括：秦福昌、黃添全、林正光、林榮義、蘇聰明、王文良、林鶴展、郭榮欽、李三連、吳福川、林水池、楊東學、陳坤海、陳來春、陳崇崑、吳明昌、嚴芳川、蔡福寶、施政銘、王仕吉，涵蓋多元工種，展現台南勞動力的溫度與光輝。