醫界情義相挺！台南市醫師公會捐230萬元助重建　黃偉哲致謝

▲台南市醫師公會捐贈230萬元協助災後重建，市長黃偉哲頒發感謝狀表達肯定。（記者林東良翻攝，下同）

記者林東良／台南報導

颱風丹娜絲重創台南，造成多處住宅與診所受損，台南市醫師公會發揮醫者仁心，捐出230萬元善款協助災後重建，市府31日下午在永華市政中心舉行捐贈儀式，由市長黃偉哲代表受贈並頒發感謝狀，感謝醫師公會在守護健康之外，也挺身守護家園。

黃偉哲表示，台南這次災情嚴峻，短時間累積大量雨勢，災後復原工作需要市府與民間攜手推進。他感謝台南市醫師公會展現強大凝聚力，在百忙行醫之餘仍不忘投入救災，體現醫界對鄉里的深厚情感。市府也已啟動多項救助方案，自7月28日起陸續發放慰助金，採「先寬後嚴、事後查覈」原則，盼能讓災民盡快獲得實質援助。

黃偉哲也提醒，災後積水環境恐成病媒蚊溫床，市府正加強登革熱防治工作，籲請市民主動清除積水容器，共同守住公共衛生防線。

台南市醫師公會理事長賴俊良表示，近日公會實地走訪受災診所，許多院所因停電、網路中斷，無法正常申報健保或使用醫療設備，仍堅守崗位、改以手寫病歷與人工登錄方式服務病患。他強調，醫師公會將持續與政府協調資源，打造更完善的災時備援體系，確保市民就醫不中斷。

社會局表示，該筆善款將用於災民生活重建，並依「專款專用」原則定期公開使用明細，確保資源分配公平透明。市府也持續號召各界善心協助，盼能攜手幫助災民早日重建家園。