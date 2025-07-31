新北市農業局攜手政大與永安社區　推動食蛇龜保育與路殺防治

▲青年壯遊點的學員一同加入工作坊。（圖／新北市政府農業局提供，下同）

生活中心／綜合報導

新北市政府農業局於日前舉辦「與龜同行：路殺防治與食蛇龜保育工作坊」，邀集食蛇龜保育專家蔡繼鋒老師、永安社區居民及政治大學USR駐村大專生齊聚一堂，藉由講座、社區經驗分享與座談互動，促進永續保育理念落實與凝聚社區參與力量，引導社區投入永續保育行動。

▲政治大學駐村大專生分享心得。

新北市石碇區永安社區鄰近翡翠水庫，擁有豐富的自然生態，位於低海拔林地與農地的交界地帶，是食蛇龜理想的棲息環境，永安社區亦是全臺唯一設有「食蛇龜野生動物保護區」的社區。食蛇龜是臺灣唯一的陸棲淡水龜，屬一級保育類，永安里長蕭敏玲與居民自發組成「護龜隊」，結合農友與志工巡守、監測，逐步建立起一套以社區為主體的保育網絡。此外，永安社區亦為114年度教育部青年發展署青年壯遊點之一，亦邀請壯遊點的學員一同加入工作坊，透過實地走讀與保育分享，讓青年學員深入了解食蛇龜的生態習性與社區保育歷程，期盼未來有更多青年投入，攜手為環境永續與物種保育累積更多力量。

▲蕭敏玲里長與居民自發組成「護龜隊」於社區內巡守。

本次工作坊首先由蔡繼鋒老師深入淺出解說食蛇龜生態與棲地保育的重要性，並分享在地推動友善農耕及生態巡守的具體經驗；接續由社區「護龜隊」分享永安社區過去幾年與保育團隊合作的歷程，展現地方力量的積極參與；駐村大學生分享在地駐點觀察與行動經驗，激發更多青年對保育工作的投入與思考。農業局多年來投入路殺防治宣導，此次工作坊亦宣導新北市建置7處生態廊道之成效，透過生態調查、路殺紀錄來建立路殺熱點後，結合現地實況與生物習性建置生態廊道，並說明公民科學通報參與通報機制，提升居民對交通危害的認識與自主防範意識。透過產官學協力，永安社區正從過去普通的農村聚落，逐步轉型為具備教育、保育與永續發展潛力的生態社區典範。

▲食蛇龜保育專家蔡繼鋒老師解說食蛇龜生態與棲地保育的重要性。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市生態豐富多元，重視棲地復育及生態多樣性，希望透過本次產官學合作辦理工作坊，推動本市農村社區與生態永續，未來新北市府團隊將持續努力並精進環境永續發展，建構安居樂業的宜居城市，打造新北農業健康式/市。