　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
地方 地方焦點

新北市農業局攜手政大與永安社區　推動食蛇龜保育與路殺防治

▲▼ 食蛇龜,新北市,生態保育,青年參與,環境永續,農業局,路殺,保育,社區。（圖／新北市政府農業局提供）

▲青年壯遊點的學員一同加入工作坊。（圖／新北市政府農業局提供，下同）

生活中心／綜合報導

新北市政府農業局於日前舉辦「與龜同行：路殺防治與食蛇龜保育工作坊」，邀集食蛇龜保育專家蔡繼鋒老師、永安社區居民及政治大學USR駐村大專生齊聚一堂，藉由講座、社區經驗分享與座談互動，促進永續保育理念落實與凝聚社區參與力量，引導社區投入永續保育行動。

▲▼ 食蛇龜,新北市,生態保育,青年參與,環境永續,農業局,路殺,保育,社區。（圖／新北市政府農業局提供）

▲政治大學駐村大專生分享心得。

新北市石碇區永安社區鄰近翡翠水庫，擁有豐富的自然生態，位於低海拔林地與農地的交界地帶，是食蛇龜理想的棲息環境，永安社區亦是全臺唯一設有「食蛇龜野生動物保護區」的社區。食蛇龜是臺灣唯一的陸棲淡水龜，屬一級保育類，永安里長蕭敏玲與居民自發組成「護龜隊」，結合農友與志工巡守、監測，逐步建立起一套以社區為主體的保育網絡。此外，永安社區亦為114年度教育部青年發展署青年壯遊點之一，亦邀請壯遊點的學員一同加入工作坊，透過實地走讀與保育分享，讓青年學員深入了解食蛇龜的生態習性與社區保育歷程，期盼未來有更多青年投入，攜手為環境永續與物種保育累積更多力量。

▲▼ 食蛇龜,新北市,生態保育,青年參與,環境永續,農業局,路殺,保育,社區。（圖／新北市政府農業局提供）

▲蕭敏玲里長與居民自發組成「護龜隊」於社區內巡守。

本次工作坊首先由蔡繼鋒老師深入淺出解說食蛇龜生態與棲地保育的重要性，並分享在地推動友善農耕及生態巡守的具體經驗；接續由社區「護龜隊」分享永安社區過去幾年與保育團隊合作的歷程，展現地方力量的積極參與；駐村大學生分享在地駐點觀察與行動經驗，激發更多青年對保育工作的投入與思考。農業局多年來投入路殺防治宣導，此次工作坊亦宣導新北市建置7處生態廊道之成效，透過生態調查、路殺紀錄來建立路殺熱點後，結合現地實況與生物習性建置生態廊道，並說明公民科學通報參與通報機制，提升居民對交通危害的認識與自主防範意識。透過產官學協力，永安社區正從過去普通的農村聚落，逐步轉型為具備教育、保育與永續發展潛力的生態社區典範。

▲▼ 食蛇龜,新北市,生態保育,青年參與,環境永續,農業局,路殺,保育,社區。（圖／新北市政府農業局提供）

▲食蛇龜保育專家蔡繼鋒老師解說食蛇龜生態與棲地保育的重要性。

新北市農業局長諶錫輝表示，新北市生態豐富多元，重視棲地復育及生態多樣性，希望透過本次產官學合作辦理工作坊，推動本市農村社區與生態永續，未來新北市府團隊將持續努力並精進環境永續發展，建構安居樂業的宜居城市，打造新北農業健康式/市。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/30 全台詐欺最新數據

更多新聞
573 3 0336 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／潘若迪露面揭沈玉琳現況！
民團提「菸價漲到400元」　吸菸人口預估減1/3
快訊／女公關相驗驚見「30處銳器傷」　割喉男2秒刺1刀
涉侵占眾量級3千多萬！　家寧媽：那是Andy給的「孝親費」
快訊／主動式ETF首檔配息了！　00982A配0.236元
獨／沈玉琳「心肺肝腎受損」疑血液疾病　今骨髓切片檢查
綠喊地方超徵多少發多少　她酸：中央超徵1.8兆每人該發7萬8

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

世界蛇日響應保育　新北農田記錄5種原生蛇類

阿里山旅遊品牌形象再升級　招手馬來西亞業者國際合作

玉管處連續20年發放原住民高中職以上獎學金　8/1起受理申請

樂意皇家酒店501茶餐廳開幕　新菜色登場招待育幼院孩童

台南治水展現成果！　黃偉哲拚效率：以有限經費換最大效益

嘉義市連5年獲交通安全教育獎！　興嘉國小特優、大業實中優等

奇美藝術獎頒發11位新秀　獎助金累計破1.3億！4位得主再獲肯定

豪雨後災情嚴重！嘉義縣衛生局提醒民眾清消+飲食安全

嘉義縣啟動天然災害救濟專戶　湧入3128萬善款

譚艾珍任防詐大使獲表揚！　台南市6月阻詐1.3億黃偉哲頒獎肯定

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

【來自頭等艙的救援】不能讓我的兄弟在經濟艙渴到XD

【現場畫面曝】台北夜店女公關遭割喉　救護車停中庭急救

【夫妻開箱存10年豬公】6萬元以下全歸老婆XD

籲賴清德「請罷團823撤案」　王世堅：社會不應該再撕裂

SOMI家中浴室「驚見哭泣女鬼」　超E坐下來開導：姐姐妳很漂亮

阿里山旅遊品牌形象再升級　招手馬來西亞業者國際合作

玉管處連續20年發放原住民高中職以上獎學金　8/1起受理申請

樂意皇家酒店501茶餐廳開幕　新菜色登場招待育幼院孩童

台南治水展現成果！　黃偉哲拚效率：以有限經費換最大效益

嘉義市連5年獲交通安全教育獎！　興嘉國小特優、大業實中優等

奇美藝術獎頒發11位新秀　獎助金累計破1.3億！4位得主再獲肯定

豪雨後災情嚴重！嘉義縣衛生局提醒民眾清消+飲食安全

嘉義縣啟動天然災害救濟專戶　湧入3128萬善款

譚艾珍任防詐大使獲表揚！　台南市6月阻詐1.3億黃偉哲頒獎肯定

南華大學接軌國際　海外學習拓展學生世界觀

阿里山旅遊品牌形象再升級　招手馬來西亞業者國際合作

雙北桃南5社宅招租！ 首推警消專案最低租金7800起

南橫路基消失釀墜谷「雨量直逼莫拉克」 1原因未預警封閉

成都世運會恐再上演「搶賀電」？陸委會：相信可找到折衷點

JOGUMAN首度進駐飯店！住房贈浴袍玩偶、眼罩大禮包　還能抽盲蛋

搭「紅眼班機」凌晨怎麼去機場？過來人推2方法：省錢又安全

「開發早死、不開發等死」　停車位暴增凸顯養地風再起

潘若迪露面揭沈玉琳現況！全程陪伴「擔憂發聲」　爆病床前手語溝通

玉管處連續20年發放原住民高中職以上獎學金　8/1起受理申請

AI＋ESG雙素養夯　青年引領永續與創新

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

地方熱門新聞

土石流告警！陳其邁：雨量非常驚人

高雄死亡車禍！男騎士當場慘死

曾文水庫24小時雨破400毫米！強勢洩洪2150噸下游農損慘重

游顥：只顧大罷免逼南投人泡泥水

愛笑卻被罵「不專業」！她從打工妹變身推廣王找到職涯方向

現金8.6萬掉路邊民眾拾金不昧南警靠1張收據神還原幫失主找回

全球前2%頂尖科學家掌舵！李碧娥接任中華醫大首位女校長

3米蟒蛇獵殺藍孔雀！小嘴吞不下去

伊科病毒11型腸病毒奪6名新生兒命黃偉哲籲家長嚴防病毒上門

誠品台南列重點踏勘對象南消七大隊實地演練強化救災應變

獨居長輩家園被風吹垮法鼓山志工揮汗清理背影讓人動容

嘉縣六鄉鎮停班課！　中榮灣橋分院醫療服務調整

台南大員皇冠推夏日海鮮市場直送鮮魚秀、烤魚三重奏上桌

青光眼治療　嘉基醫院引進微脈衝雷射手術

更多熱門

相關新聞

嘉榮醫師分享護眼六招！

嘉榮醫師分享護眼六招！

臺中榮總嘉義分院持續深耕社區健康推廣，於經國新城長照C據點舉辦「護眼6招，吃對5蔬果」健康講座，由家庭醫學部陳怡成主任主講，更以深入淺出的方式說明，視力退化不單只是老化的自然現象，並與用眼習慣、營養攝取與慢性病控制息息相關。對高齡者來說，若能及早介入預防保健，可以大幅延緩視力老化速度，避免白內障、黃斑部病變等眼部疾病，維持清晰視野，提升老年生活品質與行動安全。

三重果菜市場遷蘆洲爭議多　內政部：新北市府未完成補充資料

三重果菜市場遷蘆洲爭議多　內政部：新北市府未完成補充資料

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

葉元之挺過罷免　嗆民進黨抹黑「有人吐口水叫囂、亂象未見過」

葉元之挺過罷免　嗆民進黨抹黑「有人吐口水叫囂、亂象未見過」

1里1社區太罕見！「大鵬華城」納6000人　里長竟是水果大王

1里1社區太罕見！「大鵬華城」納6000人　里長竟是水果大王

關鍵字：

食蛇龜新北市生態保育青年參與環境永續農業局路殺保育社區

讀者迴響

熱門新聞

快訊／芽芽首公開發聲　坦承沈玉琳身體不適

信義割頸男衝宜蘭原因曝　外公重金聘律師陪孫應訊

信義割喉男被分手自認「人財兩失」　埋伏狠殺女公關

信義威秀停車場割喉　27歲夜店女公關亡

停車場砍死女公關！前男友落網畫面曝光

夜店女公關遭殺害　大學曾奪全國競賽第二

現場畫面曝！救護車中庭急救夜店女公關

吳宗憲證實聯繫上芽芽！　鬆口沈玉琳現況：有為難的地方

中華電信手機市話全不通

川普對等關稅8／1開徵　各國稅率一次看

普發現金1萬行政院不覆議！將聲請釋憲　要提特別條例修正草案

快訊／中午才跟老婆芽芽吃飯！沈玉琳最新病況曝光

鄒森辭世！兒鄒少官9年前癌逝「震驚演藝圈」 　昔和言承旭、Ella飆戲

台南男一注獨得大樂透9.37億　16年後現況曝

更／全台7縣市鄉區停班停課一覽

更多

最夯影音

更多

【俄羅斯外海8.7強震】首波海嘯抵達 浪高達4公尺

【台灣也有海嘯警報】台南安平海嘯警報廣播　在地人：第一次聽到這麼長的警報

【恐怖海嘯】俄羅斯8.8強震 4公尺海嘯沖毀北千島廠房

【救援豬豬行動】躲淹水摔進大排！民眾踴躍救援：阿彌陀佛

【等一下啦】爆胎硬要騎他起步慘摔，後車超緊張

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯福利餐盒大開箱！

全聯福利餐盒大開箱！

「文里補習班」開課啦！帶大家開箱4樣料多實在的全聯便當，一起吃起來~

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面