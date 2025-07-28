台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌...緊急洩水清理

▲台中某社區大樓傳出水塔浮屍。（圖／記者許權毅攝）



記者許權毅／台中報導

台中市北區青島西街一棟社區大樓昨晚傳出恐怖案件，一名男子在看護休假時陳屍大樓頂的水塔。據了解，陳男有留下書信，稱「我在水塔裡」，家屬急忙去查看、通報警消，才發現陳男面朝下、陳屍在水深及胸水塔內。該社區昨日緊急停水，預計今日派人清理。

第二警分局立人所昨日19時許獲報，一名陳男（77歲）平時由外籍看護陪同照顧，因看護休假，陳妻返回關心，卻發現家中無人，且桌上留有書信，才立即通報警消，並有消防局出動特搜大隊前往。

▲▼消防局特搜大隊昨日前往打撈遺體，吊掛回平面。（圖／記者許權毅攝）



據了解，陳男留下訊息寫下「我人在水塔」，員警跟家屬前往大樓頂樓查看，發現要接觸水塔，得先爬上一處白鐵長梯，水塔鐵蓋被開啟，有雙拖鞋在旁，往水塔裡頭探，可見陳男面朝下，陳屍在水深約到胸部的水塔內。

該水塔是以內嵌方式設置在大樓頂樓，外觀僅可看出一方形出入口鐵蓋，高出頂樓約1層樓至2層樓高，整個社區至少有3座水塔，供約200戶使用。據悉，社區管委會昨日第一時間就關閉水塔，停止供水，並且進行洩水，請廠商前來清理，希望能讓住戶稍微放心。

不過，大樓水塔出現浮屍，昨日第一時間在社區傳開，不少民眾聚集討論，已經不敢使用自來水，紛紛討論該如何處置，相當害怕。

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