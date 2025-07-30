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三重果菜市場遷蘆洲爭議多　內政部：新北市府未完成補充資料

▲▼三重果菜市場位於中正北路上，周邊生活機能卓越。（圖／翻攝Google Map）

▲三重果菜市場。（圖／翻攝Google Map）

記者陳家祥／台北報導

新北市府擬將大台北農產品集貨場及三重果菜市場，納入蘆洲區南北側都市計畫，引居民反彈，29日在蘆洲區舉辦「銀河灣地方說明會」，現場砲聲隆隆，市府強調會持續對話以發展地方。內政部國土署表示，內政部都委會為協助本案釐清爭點，已成立專案小組協助並召開6次會議，由於新北市政府未能具體回應小組委員意見，因此持續審議尚未同意。

新北市府29日晚間在蘆洲區舉辦銀河灣地方說明會，報告規劃的交通、場址選定等計畫內容，盼加速推動都市計畫審議程序。由於此案影響地方甚鉅，說明會擠進慾逾700人；包括民進黨立委林淑芬、市議員顏慰慈、陳啟能，國民黨市議員陳明義、無黨市議員李翁月娥等民代，也與會表達意見。

此案源自2004年，當時利百代建設公司向新北市府提出三重果菜市場都更案，涵蓋土地面積約8.58公頃，目標「現地重建、先建後拆」，2013年至2015年啟動原地都更，獲內政部都市計畫委員會審議通過，但2018年市府政策轉向「異地重建」，將三重果菜市場遷建納入蘆洲都市計畫，整合為「銀河灣計畫」。

考量大型批發市場會帶入大量人潮、車潮，會居民生活環境，因此引發蘆洲居民的反彈；三重果菜市場業者批評，市府未經攤商同意，執意遷至蘆洲，根本不尊重攤商。

針對此爭議，內政部國土管理署表示，原三重果菜批發市場重建案前已經內政部審議通過在案。因此，若決議搬遷，原案同意都更的條件就與原審竣不同，市府應釐清全案審定目標、公共設施回饋及公平性，且回應地方關切的各項訴求，並依法提出變更方案，避免程序不完備，導致影響市民權益及延宕在地發展。

國土署指出，因市府提出三重果菜批發計畫遷建至蘆洲之構想，中央近期收到200餘件陳情皆是民眾反對遷建之意見，包括反應遷建決策過程不透明、擔憂蘆洲交通繼續惡化，會衝擊生活品質等，本署為確保當地民眾權益，多次提醒市府應先行補辦公開展覽程序，傾聽地區聲音及收集民眾意見。

國土署說明，檢視今年7月17日市府提送的三重果菜批發市場重建案續審補充資料，內容仍未依規定具體回應公共設施用地回饋之審查意見外，更完全沒有提及異地重建等規劃。再次提醒市府應本於權責持續與民眾說明及溝通，以凝聚共識，另應完備程序，依法併同舊案提出變更。

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