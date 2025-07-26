葉元之挺過罷免　嗆民進黨抹黑「有人吐口水叫囂、亂象未見過」

▲國民黨籍新北市立委葉元之。（圖／翻攝直播）

記者李姿慧／台北報導

國民黨籍新北市立委葉元之罷免未通過，截至下午6時40分，同意票破6.3萬票，雖達法定門檻5萬7761票，仍不敵不同意票6.7萬票，即便票數拉鋸，葉元之在「大罷免潮」中驚險過關。他今晚表示，民進黨傾全黨之力攻擊他，有人對他吐口水、叫囂，這種亂象從未見過，人民希望的是做事的政府，而不是鬥爭的政府。

葉元之今晚在新北市長侯友宜陪同下，現身國民黨新北市黨部，曾被視為罷免案危險名單的葉元之不同意票高於同意票，以些微差距驚險守住立委席次，葉元之表示，他非常感謝全國的選民支持，讓他們這次大罷免全部過關，讓24名同仁一個不少的繼續在立法院來奮鬥。

葉元之指出，他所在的選區選情非常激烈，尤其是在投票前，民進黨傾全黨之力到板橋攻擊他，但感謝板橋鄉親，沒有被大惡罷打倒，公道自在人心，儘管對手用很多謠言抹黑惡罷，很多鄉親幫他加油講話。

他強調，這場選舉的結果已經告訴執政黨，其實人民希望的是好好做事的政府，而不是鬥爭的政府。經歷這場激烈反罷都筋疲力盡，「接下來我們要好好做事，也希望賴總統可以好好做事，不要把國家搞到這麼分裂，要趕快修補國家，讓社會更加團結。」

葉元之指出，現在的台灣社會確實變得更對立，「我們在街頭感受很深，有人可以吐我們口水，有人隨便對我們比倒讚，有人甚至在我們規矩拜票的時候對我們叫囂，這種亂象以前從來沒有過。」他希望社會應該恢復正常、平靜，百姓可以安居樂業。

他說，以前就是不分藍綠好好為地方做事，但這次因為執政黨發起大罷免，不斷的在地方造謠抹黑。連他安排教育委員會幫板橋3間國小爭取到預算，也可以被民進黨特定議員攻擊說成打擾學生上課，執政黨心中只有鬥爭、沒有百姓。

葉元之強調，「大家出來是為了人民做事，不是出來搞鬥爭的。」他期盼賴總統能真正讓國家走向團結與和解，大家一起來為台灣做事。

他也回顧這段時間民進黨對他的攻擊，葉元之說，民進黨去年開始就針對他這一區，最後這1、2個禮拜就是全部集中在打他。他認為，這代表對手已經放棄其他選區，這就是一個一席罷免保衛戰。

談起這次罷免過程，葉元之說，「我就是用盡全力，最後就是交給選民。」

50歲的葉元之擁有台灣大學哲學與政治雙學士、南加州大學傳播碩士及師大教育博士學位，曾任記者、企業公關主管，後轉入新北市政府擔任新聞局發言人，政壇資歷深厚；2018年首次當選新北市議員，連任後於2024年投入立委選戰，以2個百分點險勝民進黨籍的羅致政進軍國會，成為國民黨「青壯派」代表人物之一，常見於政論節目中為藍營立場發聲。

葉元之罷免案由在地團體「板橋大刪元」發起，葉元之最被廣為人知的爭議，是今年藍白聯手刪減預算過程，在審查機密預算會議中開直播，引發洩漏重大機密質疑，因頻繁上政論節目且領取通告費比立委本薪高，也讓形象受影響，加上葉元之遭控霸凌助理、惡意解聘，儘管葉元之否認，爭議仍未能平息，也讓葉元之被列為罷免案危險名單。

葉元之罷免案最終未過，對民進黨及罷免推動者無疑是一記警訊。儘管葉元之爭議纏身，選民最終仍以選票表達對「大罷免」作為政黨內鬥工具的反感。多數民眾恐怕已對朝野無休止的對抗感到厭惡，更在意民主制度的穩定與正當性，不願讓罷免機制淪為政治清算的手段。