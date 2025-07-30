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宏都拉斯哭慘　外交部：即日起全面開放貝里斯冷凍白蝦等水產品輸台

▲▼宏都拉斯養殖的白蝦。（圖／CFP）

▲宏都拉斯斷交台灣後，對台白蝦出口量大幅下滑。（圖／CFP）

記者詹詠淇／台北報導

我國政府宣布自今（30日）起全面開放貝里斯冷凍白蝦等水產品輸台。外交部樂見台貝經貿合作再創新猷，並將持續協助友邦引進高品質農漁產品予我國人。

宏都拉斯在總統卡斯楚（Xiomara Castro）主導下，2023年3月突然宣布跟台灣斷交，轉向與中國建交，以尋求中國投資與市場，當時中國也承諾會吸收台灣的白蝦份額，但中國卻遲遲未兌現承諾，加上失去了台灣市場、雙邊貿易協定失效，當地白蝦產業因此遭受重創。

根據宏國水產養殖者協會（Andah）報告，宏國白蝦2023年上半年每磅市價是3.13美元，然而今年1月至6月期間，每磅市價已降至2.62美元。對台白蝦出口也大幅下滑，2023年上半年對台出口1.1萬噸，2025年上半年卻只剩不到1400噸，外匯金額也從新台幣11億元下滑到新台幣2.3億元。宏都拉斯白蝦目前的三大出口市場分別是墨西哥、歐盟和中美洲各國，至於先前答應購買白蝦的中國，至今仍是宏國白蝦最小的出口市場，只佔整體出口量的0.24%，反而台灣就算跟宏都拉斯斷交，2025年上半年進口白蝦量仍是全球第4，是中國的38倍之多。

外交部今（30日）晚間透過新聞稿宣布，自2022年1月台灣與貝里斯簽署「台貝經濟合作協定」（ECA）生效以來，兩國經貿關係持續成長。有鑑於台灣消費市場每年對白蝦需求量約3萬公噸，國內產量不足需仰賴國外進口，而近年我國政府積極推動開放貝里斯水產品輸台，歷經雙方不斷努力，貝國水產品已通過我國食品輸入系統性查核，並自即（30）日起開放貝里斯冷凍白蝦等產品輸台且享零關稅，具體展現我國與友邦互惠共榮的經貿外交雙贏成果。

外交部表示，外交部與經濟部國貿署、農業部防檢署、衛福部食藥署等機關共同在「總合外交」政策下推動「榮邦計畫」，並透過「中美洲經貿辦事處」（CATO）籌組「貝里斯智慧漁業商機考察團」於今年8月赴貝里斯採購白蝦並考察投資智慧漁業養殖商機，進一步提升與友邦經貿交流與開發投資商機，也讓雙方互惠互利的成果歸兩國人民所共享。

外交部長林佳龍也表示，歷經2年努力，台灣與中美洲友邦貝里斯攜手推動的水產品輸台合作邁出重要一步，由貝里斯白蝦已正式通過衛生福利部食品藥物管理署查核，自即日起開放輸入台灣，從貝里斯的漁港到台灣的餐桌，正是「總合外交」的具體實踐。

林佳龍指出，來自貝里斯的白蝦圓潤飽滿、鮮甜肥美，經過台貝兩國政府把關，不僅健康衛生，也為國人餐桌提供更多優質海鮮的新選擇。林佳龍也說，除了白蝦，未來包括龍蝦、螃蟹、海螺等貝國優質水產品也可望陸續輸台，為台灣消費者帶來更多「物美價廉」的海味美食。

林佳龍也提到，為深化雙邊實質合作，他昨（29）日特別設宴歡送即將啟程的「貝里斯智慧漁業商機考察團」，此次考察團由多位台灣產業代表組成，將赴貝里斯實地了解當地水產商機，期待透過增加採購與投資，協助擴大貝國白蝦養殖規模，讓台貝關係再上層樓。

林佳龍強調，「從貝里斯的漁港到台灣的餐桌」，正是台灣總合外交具體實踐的展現。外交部將持續透過多元合作模式，深化與友邦的經貿鏈結，發揮外交助攻產業、合作共創價值的綜效。

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