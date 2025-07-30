謝志偉接任駐歐盟代表、李淳8月離任　涉外人士低調證實

▲駐德國代表謝志偉。（資料照／記者嚴云岑攝）

記者詹詠淇／台北報導

民進黨前立委林濁水近期批評民進黨立委沈伯洋「疑神疑鬼」，而駐德國代表謝志偉則在臉書聲援，但文中一句「其他的，還在安排中」似乎暗藏伏筆。涉外人士今（30日）低調證實，現任駐歐盟代表李淳8月將離任，而謝志偉將接任駐歐盟代表。

林濁水近日批評沈伯洋「疑神疑鬼」，和民進黨團總召柯建銘如出一轍，是少數卻備受矚目的一些罷團志工誇張行為的共同來源。而駐德國代表謝志偉則在臉書發文聲援沈伯洋。不過，謝志偉文末提到，「我在此特別要以台灣駐德代表的身分謝謝沈委員和之前的沈教授」。一定要的，「因為其他的，還在安排中」。

一句「因為其他的，還在安排中」似乎暗藏伏筆，且近日也傳出現任駐歐盟代表李淳8月將離任，而謝志偉將接任駐歐盟代表。對此，外交部僅表示，有關外交部人事傳聞，外交部現階段沒有進一步評論，相關人事任命以總統府公告為準。不過，有涉外人士低調證實此事。

謝志偉曾任前總統陳水扁時代的駐德代表，並在2016年8月31日由時任總統蔡英文延攬出任駐德代表至今，即將滿9年任期限制。

至於傳出駐美代表俞大㵢將離任，由國安會副秘書長徐斯儉接任一事，涉外人士表示，目前並無調動規劃。