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恐怖男「割爛她150萬私物」！女公關死前PO文：沒與客人發生關係

▲▼台北信義區A16地下停車場割喉案，兇嫌劉嫌於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲劉姓兇嫌劉嫌於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

網搜小組／劉維榛報導

台北市信義區松壽路18號A16地下停車場30日晚間發生割喉情殺，22歲劉姓前男友持彈簧刀狠砍27歲谷姓女公關頸部致死。凶殺案前，死者曾反駁沒有借錢，要求拿出明細對證，「看是自願贈與還是借貸關係？」然而劉男恐怖恫嚇「她欠錢要用什麼社會事處理，你說看看？」甚至破壞谷女價值150萬的私人物品。

谷姓死者29日在Threads表示，有人問為何不直接封鎖劉男，她無奈解釋，就怕封鎖後，劉男找不到人就會去堵她，還會問同事她有無上班，會造成其他人困擾。

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谷姓死者文中更強調一句，「我並沒有欠他錢」，如果有的話，要劉男拿明細出來一條一條對證，「看是自願贈與還是借貸關係？」

結果劉男在下方留言恐怖恫嚇，「她欠錢要用什麼社會事處理？你說看看？」

▲▼女公關遭到殺害。（圖／翻攝IG）

▲女公關PO保護令9小時後被殺。（圖／翻攝IG）

不僅如此，谷姓死者Threads上有另一篇文章，她表示，沒有與客人發生關係，兩人分手後是劉男想和好，「要我原諒他」。殊不知，劉男還是懷疑谷女與友人過從甚密，把總共價值150萬的私人物品，包括精品包、衣服、Dyson吹風機跟空氣清淨機電線割爛並丟棄，氣得谷女申請保護令並高喊「法院見」。

關於該起命案，警方調查指出，劉嫌與死者谷女曾為情侶關係，2人還在信義區租屋同居，但劉嫌太過神經質，交往期間頻頻懷疑谷女出軌，雙方因此不斷發生爭吵，5月15日時劉嫌還為此動粗，將谷女打到鼻血直流，谷因此驗傷、提告家暴，並申請保護令。

未料劉嫌並未因此停手，雙方衝突越演越烈，劉不斷傳訊息騷擾，一面稱「我對你的愛是這樣的真誠、努力」、「我一定會堅定地跑向你」、「我的眼裡只有你，我想要跟你度過下半輩子」乞求復合。

30日晚間8時10分，劉嫌熟稔谷女行蹤，因此先租車前往A16地下停車場埋伏，8時40分見到谷女出現，毫不猶豫立即上前割頸、並持刀朝其猛刺，犯案時間僅短短1分鐘，在見到谷女倒臥在血泊中一動不動後，劉立即驅車離開，並改騎機車一路逃往宜蘭五結外公家。警方沿路追查，於31日凌晨0時24分前往五結將劉嫌逮捕帶回，全案依殺人罪偵辦。

據悉，谷女外型相當亮麗，畢業於明德企管系，曾在銀行上班，對企業經營、法律知識都很有興趣，3年前還曾準備司法書記官考試，但後來因轉行當夜店公關而暫時停止念書，未料竟會遇上恐怖情人，就此香消玉殞。警方初步檢視，谷女頸部、胸部、腹部都有傷口，至少身中4刀、刀刀要命，目前詳細死因還有待進一步相驗。

▼劉男割爛衣服、精品以及家電電線。（圖／翻攝Threads）

▲▼ 。（圖／翻攝Threads）

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