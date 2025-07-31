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月薪2萬5供養女友！被分手不甘人財兩失　信義割喉男行凶動機曝光

▲▼台北信義區A16地下停車場割喉案，兇嫌劉嫌於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

▲台北信義區A16地下停車場割喉案，兇嫌劉嫌於宜蘭五結落網。（圖／記者黃彥傑翻攝）

記者張君豪、莊智勝／台北報導

台北市信義區一名在夜店兼職擔任安管的劉姓男子(22歲)，因不甘同夜店的女友、谷姓女公關(27歲)提出分手，認為交往期間不論是房租、生活開銷大部分都是劉嫌支出，自覺人財兩失，因此憤而痛下殺手、於A16地下停車場猛刺4刀，殘殺谷女。案發後約短短不到4小時，劉嫌就於宜蘭五結落網，初步訊問坦承殺人。

警方調查，劉嫌與死者谷女都在同一夜店任職，兩人因此認識，於今年1月開始交往，並在信義區租屋同居；劉嫌自述，自己在夜店兼職當安管，月薪僅有2萬5000元，但因他愛谷女，交往後不論是房租、還是大部分生活開銷，甚至包包衣服等，都是由他出錢；但谷女因工作性質緣故，時常與男客接觸，劉嫌頻頻吃醋，懷疑女友在外偷吃，2人因此頻繁爆發激烈衝突。

今年5月15日，兩人又為此在租屋處爆發激烈爭吵，劉嫌情緒激動，動手掐住谷女頸部、狂搧6個巴掌，導致谷女臉頰紅腫、口鼻噴血。當天谷女憤而到醫院驗傷，並提告家暴，同時申請保護令，決心斷開劉嫌。

而保護令於7月28日通過，並於7月29日核發予2人，劉嫌收到令後，不甘交往期間付出感情、金錢甚多，認為自己人財兩失，而谷女說走就走；再加上案發前一天，房東曾詢問是否有要續租，又再度勾起劉嫌心中2人的同居回憶，種種因素加在一起，因此埋下殺意，劉嫌遂於30日晚間埋伏在谷女上下班必經的停車場處，一見到她出現就立即上前拖往梯間行刺。劉嫌在落網後，初步坦承殺人，目前全案正進一步偵辦中。

▼台北信義區割喉，谷姓女公關慘死。（圖／翻攝IG）

▲▼台北信義區割喉，谷姓女公關慘死。（圖／翻攝IG）

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