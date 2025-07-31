7月已奪3人命！她聲請保護令「更激怒家暴男」　曝1保命做法

▲谷姓女公關遭前男友割頸殺害。（圖／翻攝IG）



網搜小組／劉維榛報導

谷姓女公關昨（30日）遭劉姓前男友割頸慘死，難過的是，其實她9個小時前才分享「保護令下來了」，未料仍逃不過死劫。一名網友感嘆，7月就發三起震驚社會案件，受害者明明都聲請保護令了，無奈依舊造成3死悲劇，「這是廢紙嗎？社會安全網咧？」

一名網友在Threads表示，這個月就發生2起命案、1起砍傷案，分別是7月6日土城街頭砍殺案，46歲謝姓男子持刀砍死妻子與小姨子；7月24日暴力男在豐原車站內刀砍傷前女友母女；以及昨（30日）谷姓公關女遭前男友割頸致死，短短1個月就帶走3條人命。

[廣告]請繼續往下閱讀...

事實上，這些受害者都已經聲請保護令，無奈她們無法被實質保護，讓原PO不禁痛批「這是廢紙嗎？社會安全網咧？」

底下網友直言，「只能防君子，不能防瘋子」、「已經感覺台灣越來越不安全」、「保護令根本保護不了受害者，加害者瘋了才不會怕那一張紙」、「保護令應該是加快加害者的犯罪心態」。

一名過來人透露，若能快速搬到別縣市生活，讓對方完全找不到人，才是真正保命做法，「當初我聲請時候，激怒家暴者，會輪流請身邊親友，打電話轟炸騷擾我...如果可以，就是默默偷偷搬家、換工作地點、電話、身邊的人也不要透露住哪裡，最好換城市，才是最根本做法」。

▲土城家暴男殘忍殺害妻子與小姨子。（圖／記者陳以昇攝）



對此，媒體人謝曜州也發文感嘆，「正在聲請保護令的人，真的要小心、保重。多起命案顯示，保護令下來的時候，就是對方抓狂行兇的時候。保護令變成催命符。」

婦女救援基金會執行長杜瑛秋接受《ETtoday新聞雲》訪問分享，根據過往案例，「保護令」對8成以上的個案有效果，可以停止或降低暴力行為，因此一般來說，還是會鼓勵遭遇「親密關係暴力」的受害者要聲請保護令。但有2成左右的情況，可能無法有效預防，通常是施暴者或加害人有情緒控管問題，有反社會人格、容易衝動等情形。

杜瑛秋進一步指出，保護令多達16款，不確定谷女聲請的是哪一種，但多半是禁止跟蹤、騷擾、施暴；也有要求遠離、遷出的保護令，施暴者會被要求遠離被害人一定距離，並不得出現在對方的居住處、學校、工作地點等。若違反將遭公訴罪起訴，可處3年以下有期徒刑。

婦女救援基金會過往看過許多「分手暴力」案例，很多被害人可能沒聲請保護令；而在發生憾事的案件中，不少加害人是預謀型，先買好兇器預藏，待求和失敗就施暴。

有關如何辨識「危險情人」，婦援會也分享幾種指標，通常危險情人起初會試圖展現「好的一面」，不久能發現「情緒起伏大」，翻臉比翻書快；另可能「佔有慾強」，認為情人或伴侶是自己的「所有物」。

其他指標還包括可能有「施暴紀錄」，例如曾經跟騷，甚至數位性暴力、有前科、吸毒等。或者有「高壓控制」，例如情人不按照自己心意就暴怒，有人去接女友下班，對方晚了幾分鐘出來就大發脾氣。還有在「公共場所施暴打人」，通常具反社會人格，不怕警察等公權力。

上述跡象只要符合1至2項，甚至多達3、4項，都可能是「危險情人」。如果是評估分數具有高危險，或者已面臨「親密關係暴力」，杜瑛秋建議要以人身安全為優先，漸進式的「安全分手」，可以諮詢113專線，或是向婦女救援基金會、勵馨基金會、現代婦女基金會等單位諮詢求助，討論因應策略。

如果評估人身安全風險高時，未能進行羈押或預防性羈押，除了警方告誡約制外，被害人需要進行人身安全計畫，出入行動留意安全，必要時「可申請居住庇護所」。透過時間延長、空間轉換，可以讓對方情緒冷靜下來，減少衝動暴力行為出現。

● 《東森新媒體ETtoday》關心您：

(一) 保護被害人隱私，避免二度傷害。

(二) 拒絕家庭暴力，請撥打110、113。

▼不甩保護令，黃男亮刀攻擊前女友母女。（圖／鐵路警局台中分局提供）

