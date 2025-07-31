嘉義縣豪雨災損稅捐減免申請！公所就可領表　攻略一次看

▲▼ 西南氣流造成災損，嘉縣提醒稅捐得以扣除減免 。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

受到西南氣流影響，連日豪雨造成嘉義縣多處鄉鎮淹水，許多民眾財產遭受損失。嘉義縣財政稅務局成立「災害減免勘查服務小組」，並將相關減免資訊及申請表格放置各鄉鎮公所、嘉義區監理所與嘉義市監理站等據點，方便民眾就近取得。財稅局提醒鄉親，注意以下各稅減免規定、申請時間以及檢附資料，以免錯過減免時間。

一、房屋稅：

1.房屋淹水：將依據社會局發放天然災害救助補助名冊，主動辦理減免房屋稅。

2.房屋受創毀損：毀損面積占整棟面積3成以上不及5成者，房屋稅減半徵收；毀損面積占整棟面積5成以上，必須修復始能使用者，免徵房屋稅。受災戶得於災害發生之日起30日內，向該局申請減免房屋稅。

二、地價稅：

因山崩、地陷、流失、沙壓等環境限制及技術上無法使用之土地，地價稅全免。受災土地之所有權人或典權人，於災害發生後30日內，向該局提出申請。

三、使用牌照稅：

1.車輛如因泡水受損需修復始可使用，請於災後一個月內前檢具村里長證明及修車廠加註進、出廠日期證明文件，向車籍所在地稅務局申請按日退還停駛期間之使用牌照稅。

2.車輛如短期內無法修復使用，請盡速向監理機關辦理報停或報廢手續，完成手續後，本局將依監理機關通報資料，主動辦理退稅。

四、娛樂稅：查定課徵之娛樂業者，因災害無法營業，可向地方稅稽徵機關申請准予扣除未營業之天數，按比例核減當期之娛樂稅。

財稅局特別提醒民眾可以透過書面申請或是至該局官網線上申辦(網址http://www.cyhtax.gov.tw，首頁/為民服務/各稅災害減免)，如有任何疑義請電洽該局免費服務電話0800-076969，將由專人為您服務。

此外，有關所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅係屬國稅，請先拍照記錄，並於災害發生後30日內，檢具損失清單及證明文件報請國稅局派員勘查。如有疑義，請向財政部南區國稅局嘉義縣分局(電話：05-3621010)或民雄稽徵所(電話:05-2062141)洽詢。