南橫公路5處豪雨災阻無法通行　省道6處預警性封閉

▲台東縣海端鄉台20線南橫公路栗園路段邊坡坍方。（圖／公路局提供）

記者李姿慧／台北報導

西南氣流挾帶水氣，中南部豪雨不斷，出現致災性大雨，根據公路局統計，今天(31日)已有15處公路受影響，其中6處預警封閉、4處發生災情但仍可單線通行、5處道路嚴重受災阻斷，其中台20線南橫公路樂樂路段、草水路段等路基流失，栗園路段邊坡坍方，皆無法通行。

受到豪雨影響，公路局已成立一級開設應變小組，截至今上午8時30分為止，有6處預警性封閉路段，包括高雄市桃源區台20線90K+700撒拉阿塢橋，7月31日7時實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

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高雄市桃源區台20臨93線便道0K~5K勤和至復興路段，29日晚間8時就已實施預警性封閉，將視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。高雄市桃源區、台東縣海端鄉台20臨105線0K~44K梅山口至向陽路段，29日晚間8時也已經實施預警性封閉，視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

高雄市六龜區台27線12K~23K中興至大津路段，30日上午8時起實施預警性封閉；高雄市那瑪夏區台29線2K+880民生橋，已於30日下午1時30分實施預警性封閉；高雄市那瑪夏區台29臨11線便道0K~12K那瑪夏至五里埔路段，已於29日晚間8時實施預警性封閉。上列路段也將視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

▲高雄市桃源區台20線南橫公路草水路段，受豪雨影響，路基流失30公尺。（圖／公路局提供）

此外，有5處公路路段災阻無法通行，包括高雄市六龜區台20線79K樂樂路段，因降雨造成路基流失，雙向無法通行；高雄市桃源區台20線81K+100(草水路段，也因降雨造成路基流失，道路緊急封閉；高雄市桃源區台20線91K+500東莊便橋，因溪水暴漲至路面，道路阻斷。

高雄市桃源區台20線99K復興路段則發生溪水暴漲至路面，道路阻斷；台東縣海端鄉台20線155K+100栗園路段邊坡坍方，雙向阻斷。上列路段將視天候及道路實際狀況滾動檢討道路開放時間。

▲公路局派員全力清理台18線阿里山公路68k邊坡滑落落石。（圖／公路局提供）

另有4處道路也發生災情，但仍可單線行車，包括嘉義縣大埔鄉台3線326K+450至334K+600和平路段山區，有6處零星落石，車輛單線通行；南投縣集集鎮台16線11K+600集集路段西向車道土石泥流，預計31日上午10時排除。

嘉義縣阿里山鄉台18線64K+200至82K+700樂野至中山路段，山區有3處零星落石，車輛單線通行；南投縣魚池鄉台21線北上70K+300頭社路段邊坡崩落，佔用部分車道，單線雙向通行，預計於31日上午10時排除。