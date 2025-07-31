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淹水災民「交通罰單、汽燃費」可展延　最晚明年1月底繳納　

▲▼台中淹水。（圖／長榮里長洪資源提供）

▲因豪雨受災民眾，部分監理業務可延後辦理。（示意圖／長榮里長洪資源提供）

記者李姿慧／台北報導

西南氣流及竹節草颱風外圍環流影響，豪雨連轟中南部數日，造成部分地區災情嚴重，公路局宣布，受災民眾持相關證明，交通違規罰款、汽燃費繳納等，將可展延至明年1月底前辦理。

為照顧災區民眾，公路局今(31日)公布「公路監理業務權益照顧措施」，受災民眾只要持村里長、警察局、派出所、鄉鎮市區公所或相關機關出具證明，包含「補發汽機車駕照、行車執照、牌照登記書」、「辦理車輛報廢、繳註銷、停駛及號牌遺失或損壞」、「車輛定期檢驗」、「交通違規罰鍰繳納、裁罰及汽車燃料使用費繳納」、「職業駕駛執照審驗」等，均可展延至115年1月31日前向公路監理機關申辦。

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公路局表示，另因水災致車輛受損需辦理報廢、繳註銷、停駛者，汽車燃料使用費計徵至災損前一日止；辦理汽車修護者，憑汽車修理廠開具之證明文件，按修車日數減免之，請民眾於115年1月31日前提出申請。

此外，公路局也提醒，如有受災車輛所有人死亡，親屬辦理車輛繼承過戶或報廢、繳註銷牌照者，交通違規案件免罰及積欠汽車燃料使用費免繳，辦理汽機車繼承過戶者免徵該項規費。

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