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本要離職！公司突宣布「員旅奢玩1國家」　網見下半年超爽：太難得

▲▼桃園機場排隊民眾。（圖／記者徐文彬攝）

▲公司宣布9月要去杜拜旅遊。（示意圖／記者徐文彬攝）

網搜小組／劉維榛報導

一名網友即將提離職，不料公司宣布「9月要去杜拜員工旅遊」，而且規格超高，入住頂級飯店、搭遊艇開趴樣樣來，讓原PO一時之間超猶豫，到底該堅持離職，還是玩完再走人？貼文一出，網友分成兩派，有人喊撐一下再走，並曝年底假超多，不如拿完年終再走；也有人直言「一秒都不想多待」。

一名網友在Threads表示，如果已打定決心要離職，不料公司宣布9月要出國旅遊，而且還是去杜拜，會入住最高檔飯店、搭遊艇開趴等，好奇大家是否會堅持離職，還是玩回來再走人呢？

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底下網友熱議，「會撐一下，去杜拜又不是去國旅」、「先弄清楚旅遊回來，馬上提離職的話，會不會被公司追討員旅費用」、「也會看跟同事的關係，如果不融洽，去了只會更不開心」、「杜拜9月還很熱」、「我就是硬撐到日本旅遊回來才離職」、「現在都7月底了，撐一下啦」、「杜拜也有跟緬甸一樣的園區，先不要」、「這就是公司的小心機，讓你每年9月為了國外員旅出賣自己的身心靈」。

有人則分析，「都決定要離了，我會一秒都不想待直接走，撐一下9月玩杜拜，撐一下10月怕有專案，一晃眼又一年過去，建議有想就離不要等，因為沒斷開，永遠都有下一個『撐一下』」。

還有人表示，9月開始有超多連假，「9月員旅、10月中秋國慶請3天假休9天、12月請1天假休4天、1月請1天休4天。不然領完年終再走？」「撐到9月員旅回來，又沒幾個月又要領年終了」、「我覺得會撐，杜拜太難得了，而且我覺得樓上說得不錯，過完年領完年終再走，假都在下半年」。

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