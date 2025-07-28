主管超級好！她跳槽加薪3成「卻開不了口」　網曝1招：才是必殺技

▲原PO錄取更大的企業，薪水還加三成。（圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「上司人超好...怎麼提離職？」一名女網友任職上市櫃公司，主管非常照顧員工，也積極替大家加薪，如今她誤打誤撞錄取更大的企業，薪水還一口氣加了三成之多，友人們都鼓勵她跳槽，然而原PO卻掙扎不已，就怕辜負主管的期待。文章一出，網友認為「真誠才是必殺技！」

一名女網友在《Dcard》吐露職場兩難困境，目前在上市櫃公司上班，上司對她如師如友，幾乎都是手把手教學，還會關心、力挺員工，甚至爭取加薪機會，原PO也非常珍惜這份工作。

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近日在一個因緣際會下，原PO誤打誤撞錄取另一間規模更大的企業，且薪資還多了三成，令原PO陷入掙扎。儘管原職環境溫暖但她身為資本主義的奴隸，也很清楚現職給不了這麼高的薪資，「到底該怎麼選擇？」

身邊友人都力勸原PO勇敢跳槽闖一闖，但原PO始終遲遲開不了口提離職，不只是放不下主管對她的期待，更怕一轉身就被貼上「白眼狼」的標籤，內心糾結萬分。

底下網友紛紛認為，「其實好的主管，在認清現職公司給不起薪資的情況下，大多都是給予祝福居多」、「真誠才是必殺技」、「說實話就好，大家出來工作無非就是賺錢，好聚好散就是了，說不定未來有機會回鍋擔任更高職位的工作」、「妳跳出去也有機會跳回來呀，只不過新環境不一定都有人手把手教妳，這個落差妳會比較不適應而已」、「就誠懇說出考量點，工作就是為了賺錢，這應該社會人都能理解」。