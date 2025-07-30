盤點史上5大強震！　俄堪察加73年前曾掀「15m海嘯」釀千人死

▲8.8強震後海嘯襲擊俄羅斯北庫里爾斯克鎮（Severo-Kurilsk）。（圖／達志影像／美聯社）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯遠東堪察加半島外海30日上午發生規模8.8強震，引發海嘯警報，環太平洋地區高度警戒。事實上，堪察加半島位於太平洋板塊隱沒帶，過去就曾多次發生強震與重大海嘯災害，其中1952年的堪察加地震更是歷史5大強震之一，引發高達15公尺的海嘯，造成逾2000人死亡。

▲鄰近震央的彼得羅巴甫洛夫斯克市（Petropavlovsk-Kamchatsky），當地一間幼兒園在地震中部分外牆坍塌。（圖／達志影像／美聯社）



根據日本氣象廳資料，這次震源位置與1952年11月5日的規模9.0地震極為接近，當時海嘯不僅重創當地，更波及日本岩手縣久慈港，觀測到1公尺高浪。氣象廳坦言，儘管難以確認彼此是否相關，但在曾發生大地震的區域，「後續再發生能引發海嘯的強震機率相對提高」。

綜觀人類史上觀測記錄中規模最大的地震，「1952年堪察加地震」名列第5，與智利、阿拉斯加、印度洋、日本東北等區域的超級強震並列。以下是全球五起最強地震災難整理：

1. 智利大地震（1960年）－規模9.5

目前史上規模最大的地震發生於1960年5月22日智利瓦爾迪維亞（Valdivia），引發超過25公尺海嘯，波及夏威夷、日本、澳洲等地，估計死亡人數達5700至6000人。

▲1960年智利大地震（Valdivia Earthquake）。（圖／達志影像／美聯社）



2. 阿拉斯加大地震（1964年）－規模9.2

這場地震發生於耶穌受難日，持續搖晃近5分鐘，巨浪高達67公尺，造成139人喪生，是北美歷來最強地震，地殼還發生11.5公尺垂直位移。

3. 印度洋大地震（2004年）－規模9.1

震央位於印尼蘇門答臘島西岸，引發南亞大海嘯，最高浪達51公尺，導致約30萬人死傷，成為近代死傷最慘重的自然災害之一。

▲印度洋大地震（Indian Ocean Earthquake）引發南亞大海嘯。（圖／達志影像／美聯社）



4. 東日本大地震（2011年）－規模9.0

這場發生於東北外海的地震引發最大40.1公尺海嘯，造成近2萬人死亡、2500人失蹤，福島核電危機進一步擴大損失，估算經濟損失達2350億美元。

▲311東日本大地震引發最大高達40.1公尺的巨大海嘯。（圖／路透）

5. 堪察加地震（1952年）－規模9.0

位於本次震央附近的歷史性強震，當年引發15公尺高海嘯，居民雖成功避過首波浪潮，但返家途中遭遇第二波，造成2336人死亡。此次地震也曾觸發美國西岸與夏威夷的海嘯預警。

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