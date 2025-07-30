第2波海嘯更大！日專家：恐分2波來襲　激似1952年9.0強震

▲俄羅斯遠東沿海30日凌晨發生規模8.8強震，日本專家提醒，海嘯恐分兩波來襲。（圖／達志影像／美聯社）

記者王佩翊／編譯

俄羅斯遠東堪察加半島外海30日上午發生規模8.8的強震，日本氣象廳也對北海道至和歌山太平洋沿岸發布海嘯警報，要求民眾立刻避難。對此，北海道大學名譽教授谷岡勇市郎指出，這次海嘯可能分兩波來襲，而第二次的海嘯可能比第一波還更高，恐怕會更加危險，絕對不可輕忽。

根據《日本放送協會》報導，北海道大學名譽教授谷岡勇市郎表示，發生在堪察加半島外海的這起地震規模龐大，初步判斷應屬板塊邊界型地震。他指出，堪察加半島曾在1952年發生過規模9.0的地震，當時震央附近曾出現超過10公尺的海嘯，波及至夏威夷、美國西岸地區以及日本。其中日本以東北地區受影響最劇烈，部分地區海嘯高達3公尺。

他提醒，這次的海嘯可能與1952年同樣發生在堪察加半島的地震類似，海嘯分成兩波來襲，因此呼籲民眾不可大意，事實上，這類海嘯雖然震央遠離日本，但仍可能對日本沿海地區造成威脅。

堪察加半島1952年的9.0地震發生後，大多數居民逃到了周圍的山上，躲過了第一波海嘯，但在返回城鎮的途中，遭遇第二波海嘯襲擊，造成6000名居民中，有2336人因此死亡。

谷岡勇市郎進一步說明表示，當海嘯進入水深較淺的流域時，速度會變慢，導致後續波浪堆疊形成更高浪頭，甚至可能在預估抵達時間之後才發生劇烈衝擊。因此，即使第一波海嘯已過，也不能輕忽後續變化。

谷岡強調，避難時應選擇高處並停留一段時間，千萬不要因為已經過了預估時間或看到第一波沒那麼強，就貿然返回家中。