2天前預言「地球睡醒了」！專家：未來規模8以上地震會很頻繁

▲8.8強震後海嘯襲擊俄羅斯北庫里爾斯克鎮，該鎮淹沒畫面曝光。（圖／達志影像／美聯社）



網搜小組／劉維榛報導

俄羅斯遠東堪察加半島外海今（30）日發生規模8.8強震，台灣氣象署也發布海嘯警報，預計13點45分會影響沿海地區。事實上，地震專家郭鎧紋2天才預測表示地球可能睡醒了，並曝震前三大指標「規模8以前會有規模7地震、南北極區地震異常與規模6地震頻率急增」，要注意可能會發生大地震的地方。

對於俄羅斯遠東堪察加半島外海發生8.8強震，地震專家郭鎧紋表示，相當於釋放能量相當8000顆原子彈，目前已經出現6.9、6.3餘震，預估未來可能有規模7以上餘震。而堪察加半島算是地震頻繁地區，在1952年曾發生規模9.0強震。

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事實上，郭鎧紋才提出3個可能發生大地震跡象，首先是「規模8強震發生前，會先出現規模7地震」，由於在7月20日，堪察加半島已發生規模7.4地震。

第二則是南北極區出現頻繁地震，恐是規模8大地震的前兆。郭鎧紋解釋，因為正常情況下，地震主要發生在南北緯30度之間，若南北極區地震動異常，就需要特別注意。

第三部分「規模6地震頻率急增」，這是郭鎧紋提出最新的觀察指標，1個月內若全球規模6地震超過13次，也可能是警訊，而到昨天共有18個，顯示符合他的預測。

最後，郭鎧紋提醒，全球在2021年發生3個規模8以上強震後，直到今天才發生規模8強震，結束第6長的平靜期，也代表地球地震活動將進入活躍期，根據過去歷史，預估未來規模8以上地震會很頻繁，民眾要注意。

根據《TVBS》報導，郭鎧紋直言，有一陣子地球好像在睡覺，然而3月28日緬甸大地震後，它彷彿漸漸醒過來，「睡醒了，就要更加注意可能會發生大地震的地方」。

▼氣象署說明海嘯警訊。（圖／氣象署提供）

