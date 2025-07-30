堪察加半島曾有規模9.0強震　1952年引發12公尺海嘯

▲堪察加半島發生規模8.8強震。（圖／氣象署提供）

記者周湘芸／台北報導

俄羅斯堪察加半島東部外海在台灣時間上午7時25分發生規模8.8強震，中央氣象署表示，該地區1900年以來共發生133次規模7以上地震，最大為1952年規模9.0地震，曾引發高達12公尺海嘯。

氣象署指出，此次地震發生原因為太平洋板塊向西北隱沒至鄂霍次克微板塊，屬於典型隱沒帶地震。歷史資料顯示，該區自1900年以來共發生133次規模7以上地震，當中有12次超過規模8，最大為1952年規模9.0地震，曾引發高達12公尺的災害性海嘯。

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氣象署表示，此次震央雖位於氣象署監測範圍之外，但透過接收太平洋海嘯警報中心（PTWC）資訊，搭配氣象署數值模擬系統進行研判後，分階段已依序於上午7時38分發布「海嘯消息」、8時23分發布「海嘯消息」、9時12分發布「海嘯警訊」、11時40分發布「海嘯警報」。

氣象署指出，根據預估，海嘯波自今天下午1時18分起陸續抵達台灣沿海地區。以氣象署劃設的台澎金馬沿海海嘯警戒分區來看，東南與西南沿海地區預估波高達0.3至1公尺，其餘地區則低於0.3公尺。

氣象署表示，為提升災防訊息效能，並避免不必要恐慌，此次透過災防告警細胞廣播服務（PWS）所發出的「海嘯警報」，僅針對可能受到海嘯威脅的沿海鄉鎮市區（包含離島）進行推播，以精準將警報訊息送達真正需要避難的地區民眾，落實「精準告警、不擾民」的原則。