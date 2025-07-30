預言7月有大災難　PTT驚「被龍樹諒說中了！」名字登熱搜

▲日本北海道鵡川町，當地民眾前往高處躲避海嘯。（圖／路透）



記者施怡妏／綜合報導

俄羅斯堪察加半島近海今（30日）上午發生規模8.8強震，日本對太平洋沿岸地區緊急發布並上調海嘯警報，提醒民眾慎防3公尺高巨浪，不少人想起先前「末日預言」的龍樹諒（竜樹諒），網友紛紛驚呼「西南部下雨，現在又有海嘯」、「我信了，太扯」、「的確是影響到日本」。

有網友在PTT發文，「龍樹諒贏了嗎？」龍樹諒曾預言2025年7月會有大災難，一度引發日本民眾恐慌，甚至影響觀光業，但當天卻風平浪靜，導致龍樹諒遭到輿論批評。如今臨近7月尾聲，卻突然爆發地震和海嘯，讓不少人再度關注此事。

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貼文曝光，網友紛紛表示，「先知總是孤獨」、「日本沖繩台灣連一線了，海嘯警報的部分」、「而且她之前就有說可能會是5的倍數」、「人家只是地理不好，預言可是準的」、「半個地球發警報 算大的」、「龍樹諒只是南北搞相反，地球儀拿反了」、「海嘯不知道，我只知道南部被水淹慘了」。也有網友認為，「地點跟災情都不一樣，也可以拿出來說嘴？」

▲龍樹諒作品《我所看見的未來》中預言又被想起。（圖／翻攝自文藝社官網）



據了解，龍樹諒曾因1999年出版的漫畫《我所看見的未來》預言「2011年3月將有大災難」，被視為命中日本311大地震，聲名大噪。2021年，出版社飛鳥新社推出復刻版本《完全版》，新增她夢見的災難內容，並在書腰標註真正的大災難將在2025年7月到來，使書中「7月5日」成為焦點。

後來龍樹諒澄清，《我所看見的未來 完全版》是由出版社主導，暗示7月5日的末日說法只是出版社編輯根據其訪談內容整理的結果，希望外界不要過度解讀。日本國家旅遊局與氣象廳也一再解釋，該傳言毫無科學根據，呼籲民眾冷靜。