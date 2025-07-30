駕駛控「車道綠燈行人還一直過來」　沒禮讓挨罰6千提告仍失敗

記者黃翊婷／綜合報導

駕駛小清（化名）去年7月間開車行經高雄市一處路口，因未暫停禮讓行人被檢舉，挨罰6000元罰鍰；他辯稱，當時車輛都是綠燈行進，「行人還一直過來是不對的」。不過，高雄高等行政法院法官經檢視證據影片之後，發現現場狀況與小清的說詞有出入，最終沒有採信他的說詞，並裁定駁回。

▲小清因未禮讓行人，被其他駕駛檢舉。（示意圖／達志影像，非本案事發路口。）

判決書中記載，小清去年7月間駕駛一輛小貨車行經高雄市一處路口，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被其他駕駛目擊並提出檢舉，事後挨罰6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

小清不滿受罰，決定提出行政訴訟，他強調，自己是在車輛可以行駛時正常通過，「當時車輛都是綠燈行進，行人還一直過來是不對的。」

不過，高雄高等行政法院法官當庭檢視證據影片，發現該路口沒有紅綠燈號誌及行人觸動號誌，檢舉人的車輛先暫停禮讓行人，行人才開始過馬路，小清和其他駕駛卻沒有暫停禮讓，導致行人無法繼續過馬路，而且小清的車輛前懸進入行人穿越道時，車身與行人相距未達一個車道寬，違規事實明確。

法官表示，小清行近行人穿越道，遇有行人穿越時，應當和檢舉人一樣暫停禮讓，這與路口是否設有紅綠燈無關，其他車輛駕駛因前方路口號誌為綠燈，也沒有禮讓行人，上述主張均與交通法規相違，因此不予採信，最終裁定駁回，全案仍可上訴。