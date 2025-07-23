行人馬路已過一半　公車司機未禮讓辯：陽光太刺眼沒看見

記者黃翊婷／綜合報導

公車司機阿輝（化名）去年6月間駕駛公車行經台南市區一處路口時，因未禮讓行人遭檢舉，事後挨罰6000元；他提出行政訴訟並辯稱，當時陽光直射擋風玻璃，過於刺眼，導致視線受阻，所以沒有發現斑馬線上的行人。不過，高雄高等行政法院法官勘驗相關證據之後，發現事實與阿輝的說詞不同，加上他前後一共改口2次，說詞反覆，並不足採，最終裁定駁回。

▲公車司機阿輝未禮讓行人遭檢舉，但他辯稱是陽光太刺眼，才會造成疏失。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿輝去年6月間駕駛公車行經台南市區一處路口時，因有「駕駛汽車行近行人穿越道有行人穿越時，不暫停讓行人先行通過」的違規行為，被民眾檢舉，經警方查證屬實之後舉發，受到裁處6000元罰鍰，還要參加道路交通安全講習。

阿輝不滿受罰，他提出行政訴訟並表示，當時陽光直射擋風玻璃，沒看到斑馬線上有行人，是因為陽光刺眼，視力受阻才會造成疏失。

不過，高雄高等行政法院法官當庭勘驗檢舉影像，發現阿輝的公車靠近行人穿越道之前，行人就已經走在行人穿越道上，而且是已經走到中央處，阿輝卻沒有減速，更沒有暫停禮讓，反而持續前進行駛過行人穿越道。

法官表示，雖然阿輝辯稱陽光刺眼，但他身為職業駕駛，應當知道可能會遇到這樣的狀況，應該可以事先準備好墨鏡，避免無法注意車前狀況的情形發生。

再者，法官指出，阿輝案發之後先是自稱「有注意到在斑馬線上的行人」，接著改口聲稱沒有看見行人，法院調查期間他第二次改口表示「快到行人穿越道時才看到行人」，說詞前後反覆，顯然是卸責之詞，不足採信，最終裁定駁回他的告訴，全案仍可上訴。