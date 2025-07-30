美財長：賴清德過境美行程取消　與美中貿易談判無關

▲美國財政部長貝森特。（圖／路透）



記者張靖榕／綜合報導

美中關稅戰90天寬限期將於8月12日屆滿，美中高層第3輪會談於瑞典斯德哥爾摩落幕後，中方稱雙方同意再度延長寬限期，但川普政府尚未回應。對此，美國財政部長貝森特（Scott Bessent）表示，美中談判「具建設性」，但在總統川普定奪前，美方不會做出任何決定；他並回應，外界關注的台灣總統賴清德取消過境美國行程，實際上與此次貿易談判無關。

貝森特接受美媒CNBC訪問時指出，雙方29日的會談有深入討論，中方提前宣布願意延長美方對等關稅24％與中方反制措施90天，但美國目前尚未同意。美方代表團將於30日返抵華府，在白宮橢圓辦公室向川普報告後，才會確認是否展延寬限期。

貝森特接受CNBC訪問時坦言，中方有些急躁，美方需經內部程序審慎評估。他同時重申，美國推動與中國經濟「去風險化」，而非「脫鉤」，並期望中國藉由新五年計畫轉型為消費導向型經濟。美方也持續要求中方改善稀土產業的管控制度。

至於賴清德總統原擬於8月訪問拉美友邦並過境紐約的行程，外界揣測是否遭美方婉拒以換取北京善意、納入談判籌碼，貝森特予以否認。他表示，美中雙方在談判中並未談及TikTok，也非常小心地不將貿易與國安議題混在一起談，再加上川普有時候喜歡直接掏出關稅大棒而不是一再冗長地談判，因此美方並沒有因為中國抗議施壓而做出「不允許賴清德過境」的決定，賴總統過境美國行程實際上與這次談判「無關」。

新華社報導，中方宣稱已與美方達成共識，同意延長暫停的關稅措施90天，但美方立場仍留有彈性。美國貿易代表葛里爾（Jamieson Greer）則指出，團隊尚未做出任何承諾，一切須等川普裁示後再作決定。

貝森特補充說，就算8月1日起恢復原本的對等關稅稅率，只要各方持續展現誠意，進一步協商仍可能讓局勢迅速回穩，「那不會是世界末日」。