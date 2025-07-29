你是天真還是多疑？超人氣心測看出你內心藏著多少防備

▲從飲料心測看出你是「相信派」還是「懷疑論者」。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

「這是真的嗎？」「是不是哪裡有問題……」在面對人與資訊時，我們常常在「想相信」與「有點懷疑」之間搖擺。願意信任別人是一種優點，保持警覺心也很重要，而每個人對這兩者的拿捏與平衡，其實都不盡相同。你覺得自己是多疑的人嗎？不妨來玩日本網站《TRILL》的心理測驗，幫你探索自己潛意識中的「懷疑指數」。

Q：想像你來到一間神祕的飲料吧，眼前擺著四杯顏色各異、但沒有標示味道或功效的飲品。請憑直覺選擇你最想嘗試的那一杯。

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由左至右為：

1、黒色

2、水藍色

3、橘色

4、透明

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選「黑色飲料」的你，懷疑指數非常高

選擇黑色飲料的你是個極具洞察力、對世界抱持高度警覺心的人。你從不輕易相信表象，總會試著挖掘背後的真相與動機。對你來說，世事從來不只是表面那麼簡單。面對模糊或不明的事物時，你會本能地提高防備，並且主動尋找其中隱藏的意圖或風險。

這樣的謹慎態度，是你經驗累積而來的直覺，也是保護自己的方式。不過，過度懷疑有時也可能讓你很難完全放鬆、難以享受人與人之間的善意互動。偶爾放下分析模式，讓自己順著當下的流動走走看，說不定會有意想不到的收穫喔。

選「水藍色飲料」的你，懷疑指數中等偏高

選擇水藍色飲料的你，是個理性而冷靜的觀察者。你不會一開始就全盤相信他人，而是會先觀察對方是否值得信任，屬於保有彈性但不輕信的類型。

這個顏色略帶人工感，代表你在內心其實有一點警覺，但同時也受好奇心驅使。你傾向結合直覺與邏輯來判斷人事物，當你確定一切都合理，才會選擇敞開心門。這種健康的懷疑心能幫助你避開風險與麻煩，但也要小心別因此錯失良機。當你判斷「可以相信」之後，就勇敢一點往前踏出一步吧！

選「橘色飲料」的你，懷疑指數極低

選擇橘色飲料的你是個充滿正向能量的人。你相信世界上多數人是善良的，也相信事情都會朝好的方向發展。面對人事物，你通常不會過度懷疑，而是抱持樂觀與信任的心態。

橘色讓人聯想到果汁、陽光與熟悉的日常，也反映出你在生活中會用開放的心看待他人。你擅長建立親密的人際關係，因為你的坦率與真誠，讓人很容易對你敞開心房。這樣的你深受大家喜愛，但也要提醒自己：有些人可能會利用你的好心。當直覺告訴你「哪裡怪怪的」，請務必記得傾聽內心的聲音，這樣才能保護自己的溫柔不被消耗。

選擇「無色（透明）飲料」的你，懷疑指數偏低

選擇無色飲料的你，重視誠實與透明。你願意相信人，但前提是對方要讓你看得清楚、感受到真誠。你不喜歡曖昧模糊的關係，也不太能接受虛偽或隱藏太多的互動模式。

像水一樣清澈的事物讓你感到安心，因為你渴望在清楚坦白的基礎上建立信任。你認為良好的關係，必須建立在真誠的溝通與開放的交流上。你的這份透明與信念，是維持長久關係的關鍵。不過，偶爾也要記得：有些人只是比較不擅表達，並不代表他們虛偽。試著放寬對「誠實」的定義，學習用更多角度理解他人，也許你的世界會因此更加溫柔豐富。