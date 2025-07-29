車被招牌砸中車主告幼兒園　碎片顏色洩真相！兇手是隔壁補習班

▲山陀兒颱風為高雄帶來嚴重災情。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

去年山陀兒颱風侵襲高雄造成嚴重災情，楊姓男子當時將轎車停在路邊，被掉落的招牌砸中毀損，他質疑是幼兒園招牌年久失修，提告向對方求償3.9萬元，但高雄地院簡易庭審理時，法官比對招牌碎片，發現砸中楊男轎車的其實是旁邊補習班的招牌，因此判楊男敗訴，幼兒園免賠。

判決指出，楊男去年在颱風來襲當晚，將轎車停在高雄苓雅區某幼兒園附近，等颱風一走，楊男取車時卻發現轎車遭招牌砸毀，他為修車共花了3萬9680元，楊男事後質疑幼兒園招牌年久失修，才被颱風吃落砸中他的車，氣得向幼兒園求償。

幼兒園挨告後反駁，稱楊男舉證照片都是事後整理，根本無法證明車損是他們家招牌造成，且山陀兒是法定天災，當天接到雜物四散，楊的車損根本不是他們招牌造成，主張免賠。

法院審理時，法官比對招牌材質、照片，認為楊男提供的招牌碎片，多為聚丙烯、聚氯乙烯等塑料材質製成，這種材質會不會造成車損存有疑慮，另外，照片旁還有鋁製紗窗門，車損是否招牌所造成，仍缺少事證證明。

此外，法官也發現楊男提供的車損照片，卡在雨刷上的招牌碎片是「藍底白字」，而幼兒園的招牌外觀卻是「淡粉紅底、藍字、紅色長方形邊框」，且是掉在騎樓內，至於「藍底白字」招牌則是一旁補習班的招牌碎片，認定楊男轎車應非幼兒園招牌砸毀，因此判楊男敗訴，全案可上訴。