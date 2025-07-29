　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

車被招牌砸中車主告幼兒園　碎片顏色洩真相！兇手是隔壁補習班

▲▼山陀兒登陸！高雄逾十萬戶停電 台電跨區搶修拚今夜復電5成。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲山陀兒颱風為高雄帶來嚴重災情。（資料照／記者賴文萱翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

去年山陀兒颱風侵襲高雄造成嚴重災情，楊姓男子當時將轎車停在路邊，被掉落的招牌砸中毀損，他質疑是幼兒園招牌年久失修，提告向對方求償3.9萬元，但高雄地院簡易庭審理時，法官比對招牌碎片，發現砸中楊男轎車的其實是旁邊補習班的招牌，因此判楊男敗訴，幼兒園免賠。

判決指出，楊男去年在颱風來襲當晚，將轎車停在高雄苓雅區某幼兒園附近，等颱風一走，楊男取車時卻發現轎車遭招牌砸毀，他為修車共花了3萬9680元，楊男事後質疑幼兒園招牌年久失修，才被颱風吃落砸中他的車，氣得向幼兒園求償。

幼兒園挨告後反駁，稱楊男舉證照片都是事後整理，根本無法證明車損是他們家招牌造成，且山陀兒是法定天災，當天接到雜物四散，楊的車損根本不是他們招牌造成，主張免賠。

法院審理時，法官比對招牌材質、照片，認為楊男提供的招牌碎片，多為聚丙烯、聚氯乙烯等塑料材質製成，這種材質會不會造成車損存有疑慮，另外，照片旁還有鋁製紗窗門，車損是否招牌所造成，仍缺少事證證明。

此外，法官也發現楊男提供的車損照片，卡在雨刷上的招牌碎片是「藍底白字」，而幼兒園的招牌外觀卻是「淡粉紅底、藍字、紅色長方形邊框」，且是掉在騎樓內，至於「藍底白字」招牌則是一旁補習班的招牌碎片，認定楊男轎車應非幼兒園招牌砸毀，因此判楊男敗訴，全案可上訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

07/28 全台詐欺最新數據

更多新聞
513 3 4625 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
督辦大罷免幽靈連署建功　調查局長同學徐國禎升任副局長
快訊／兩大巨型鑽頭夾擊　司機慘死
給客人喝到消毒水！　4人送急診
快訊／才出生4天　男嬰發病隔天死亡
南非片面將我國2駐處更名　外交部：研議反制包括「限制晶片出口
LIVE／入夜後再一波強降雨　氣象署最新說明
快訊／11樓墜落！　新北26歲男身亡
快訊／苗栗南庄道路大面積坍方！　現場畫面曝
「市犬棕棕」被爆棄養　現況曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

快訊／拖板車司機裝載螺旋鑽頭！慘遭前後夾擊亡...現場畫面曝

督辦大罷免幽靈連署建功　調查局長同學徐國禎升任副局長

箱屍「指紋腐爛」無法辨識！檢相驗採DNA追身分　里長抵殯儀館

酷聖石「消毒水當飲用水」！客人喝下肚秒喊有問題...4人送急診

快訊／苗栗南庄道路大面積坍方！鋼樁傾倒崩落　驚險現場畫面曝

快訊／泰山工地墜樓意外！26歲工人11樓搭鷹架跌落　送醫不治

名模家族吸金案拍賣　BMW古董跑車搶眼！4車進帳239萬

三度無照開大貨車上國道！男遭罰24萬無力繳清　分期繳納解困

車被招牌砸中車主告幼兒園　碎片顏色洩真相！兇手是隔壁補習班

小聯盟最年輕警察局長曝！白帽駭客出頭天　「黃子佼們」被他團滅

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

【普發1萬現金】行政院最晚731覆議　國民黨一定否決

公開批孫儷「不是好演員」 陸男星遭炎上：飄出爹味

【嘉義水鄉澤國】農田道路「淹成一片汪洋」 嘉義人愣：車子變遊艇

【台灣女婿】韓國明洞龍鬚糖小哥回台辦婚禮

車銀優去當兵了QQ　入伍前公開平頭..依然很帥♥

快訊／拖板車司機裝載螺旋鑽頭！慘遭前後夾擊亡...現場畫面曝

督辦大罷免幽靈連署建功　調查局長同學徐國禎升任副局長

箱屍「指紋腐爛」無法辨識！檢相驗採DNA追身分　里長抵殯儀館

酷聖石「消毒水當飲用水」！客人喝下肚秒喊有問題...4人送急診

快訊／苗栗南庄道路大面積坍方！鋼樁傾倒崩落　驚險現場畫面曝

快訊／泰山工地墜樓意外！26歲工人11樓搭鷹架跌落　送醫不治

名模家族吸金案拍賣　BMW古董跑車搶眼！4車進帳239萬

三度無照開大貨車上國道！男遭罰24萬無力繳清　分期繳納解困

車被招牌砸中車主告幼兒園　碎片顏色洩真相！兇手是隔壁補習班

小聯盟最年輕警察局長曝！白帽駭客出頭天　「黃子佼們」被他團滅

46歲陳喬恩公開真實體重！「1個月內還要再瘦3.5kg」：知道多難嗎

跨縣市點數流通首創！台東「東岸舖食節」五週年盛大回歸

原股東雄獅、Klook加碼支持　豐趣科技完成1.8億增資

從廁所落實性平！台東縣府培訓112人　盼打造宜居城市

永野芽郁消失2個月首露臉！　閃電出席加拿大電影節…粉絲狂打氣

快訊／拖板車司機裝載螺旋鑽頭！慘遭前後夾擊亡...現場畫面曝

勇士阿庫尼亞炸裂468英尺怪物轟　超遠全壘打率勝過大谷、賈吉

督辦大罷免幽靈連署建功　調查局長同學徐國禎升任副局長

熱氣球不打烊！台東取消週二公休　民眾追球更盡興

陳其邁視察沿海地區排水設施　「以最嚴苛降雨情境防汛」

【濃煙滾滾】空襲轟爛「柬埔寨前詐騙園區」　泰軍po片嗆：炸炸炸！

社會熱門新聞

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

台中水塔男屍生前留驚悚訊息！社區200戶掀恐慌

箱屍「位置疑動過」　無明顯外傷身分不明

新竹監獄「重刑犯」逃亡沒通報　桃園2賣淫女被劫財色

人妻狂讚「學長很厲害」　綠夫崩潰怒告

渣警出賣網美女警性愛片　還劈腿騙砲多名女記者

重刑犯逃亡性侵2賣淫女　新竹監獄道歉提5點改進

即／遭螺旋鑽頭夾擊　林口男命危送醫

即／119名高階警官人令曝　黃明昭破天荒回任警大校長

苗栗台鐵傳死傷事故　區間車碰撞行人

凌威威遭「現行犯逮捕」！　雙手上銬殺人未遂移送

嘉義養豬場淹水2米！3500隻「剩不到100隻」

西門町一番賞藏籤被抓包　店家又關門了

更多熱門

相關新聞

Peugeot全球CEO「預告台灣導入208」

Peugeot全球CEO「預告台灣導入208」

Peugeot全球CEO Alain FAVEY於7月28日親臨台灣，參加板橋新展間據點開幕剪綵，現場還不吝嗇分享台灣未來新車規劃，預告全新208重點掀背明年叩關，另外現場還有2款神秘的愛快羅密歐休旅、房車，也在暗示接下來將展開動作！

正妹控外籍男同事暗巷性侵　說了這句話吞敗

正妹控外籍男同事暗巷性侵　說了這句話吞敗

即／蘇花公路「落石砸穿擋風玻璃」！2人送醫

即／蘇花公路「落石砸穿擋風玻璃」！2人送醫

高雄小轎車遭大貨車追撞轉圈！車尾卡安全島

高雄小轎車遭大貨車追撞轉圈！車尾卡安全島

水泥車失控翻覆！轎車撞成廢鐵　副駕受困送醫　　

水泥車失控翻覆！轎車撞成廢鐵　副駕受困送醫　　

關鍵字：

颱風天轎車招牌毀損顏色告錯人吞敗

讀者迴響

熱門新聞

王小棣道歉了！　點名「這些立委」：讓你們被牽連

少林寺掌門人酒店「脫衣服」爬到女人身上　精液保險套被拿走

即／新莊行李箱棄水溝飄臭味　打開驚見男屍

嘉義市不同調上班課！　今早狀況讓風向大逆轉

市犬棕棕爆棄養　高虹安：前市府送回動保所

人妻主播搭上新光醫院副院長！私密互動被直擊

快訊／大雷雨北移！　轟3縣市

黃國昌爆「全聯有做衣服？」決標87億比預算書高　顧立雄：呃...

日本鬼屋「半白骨屍」證實是台灣旅客！

快訊／國1今晨事故　成立緊急應變小組

建商連環倒、都更案也貸不到　產業大老憂崩盤

歐弟二婚不到1年爆婚變　3原因鬧分居

《戲說》李宇柔15歲兒睡夢中驟逝！送醫搶救不治

B2首發聲

金融時報：賴清德得知美方不允許過境後取消出訪

更多

最夯影音

更多

【嘉義人怒惹！】淹到半台車泡在水裡 到公司才得知停班？

【台南後壁高中大淹水】水位淹過小腿！學生撐傘泡水苦中作樂

【暴雨轟炸嘉義太保】台積電工地慘淹成河！

【撞人後坐輪椅關心】74歲翁開賓士撞機車！由看護推輪椅探視騎士

江蕙高雄致敬林秋離　獻唱〈哭砂〉感動全場

熱門快報

周周開獎！七好禮連環送

周周開獎！七好禮連環送

ETtoday新聞雲APP【全民搶寶】陪你放暑假！6/23-8/17七好禮陸續上架，趕快來參加！

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

東森廣場投籃趣，送牛乳補給

炎熱夏天怎麼動？來東森廣場免費吹冷氣投籃，限時加碼再送牛乳，元氣一整夏

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

開箱全家低卡宵夜美食

開箱全家低卡宵夜美食

「文里補習班」開課啦！一起開箱全家便利商店300大卡以下的美食吧！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面