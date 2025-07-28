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遇到困難你會逃還是戰？巧克力飲料心測揭開你面對壓力的反應模式

▲▼心理測驗,困難,壓力,心測,逃避,挑戰,巧克力。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲從你想吃的那一口巧克力飲品，看出你是迎戰型還是逃避型？超準心理測驗揭開潛意識行為模式。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者張芳瑜／綜合報導

你面對挑戰時，會採取什麼樣的反應呢？有些人勇往直前、不畏艱難，有些人則可能一察覺到不對勁的氣氛就先閃為敬；即使平常自認冷靜理智，到了真正的關鍵時刻，反應可能完全不同。了解自己在壓力或危機下的反應模式，有助於事先思考對策，讓自己更能游刃有餘地應對人生的「小暴風」。一起來測看看日本網站《TRILL》的心理測驗，找出你是那種會「正面迎戰」的人？還是「看風向閃人」型？

Q：請憑直覺選擇，圖中的這杯巧克力飲料，你會從哪裡吃起？

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▲▼心理測驗,困難,壓力,心測,逃避,挑戰,巧克力。（圖／翻攝自心測官網）

1、巧克力本體
2、上面的櫻桃
3、鮮奶油
4、整杯巧克力飲料本身

選好了嗎？往下看結果！

選好了嗎？往下看結果！

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選「巧克力」是「有點會逃避困難的人」

你重視自己的節奏，喜歡平穩如常的日子。對於突如其來的事件或麻煩，常會選擇避而不談。選擇巧克力的你，可能在潛意識中會逃避費力的挑戰，尤其對「多一道手續」這件事會覺得麻煩，寧願保持現狀。

你擅長用最輕鬆的方式解決問題，旁人可能會覺得你有點投機取巧，甚至略顯心機，但其實你只是選擇用「省力路線」達成目標而已。甘於平靜，不代表你沒有計畫，只是你更傾向以低風險方式過日子，甚至有人說你外表懶洋洋，其實內心很會算呢！

選「櫻桃」是「敢於挑戰困難的人」

你天生帶有冒險精神，對困難越戰越勇。別人頭痛的問題，在你眼中可能反而是「刺激」與「機會」。有時甚至會主動跳進挑戰的現場，只因為「看起來好像很有趣」。

你行事多憑感覺，往往不太計較後果。有趣、能引起共鳴的事你就會全力以赴，即使最後搞砸也無所謂。這種「先衝再說」的特質，讓你充滿魅力，也容易捲入麻煩。雖然偶爾會後悔，但只要新鮮感再度出現，你還是會毫不猶豫地再次投入其中。建議你多聽身邊人的建議，有時適度的踩剎車能讓你走得更長遠。

選「鮮奶油」是「理性面對困難的人」

選擇鮮奶油的你，做決定前會冷靜分析，不太會讓情緒帶著走。你並非一味衝鋒陷陣的人，但只要認為這件事「值得一搏」，即使再困難，也願意踏出第一步。

你具備良好的情境判斷力，能看得出問題的深度與風險，並衡量怎麼做最妥當。有時會因過於謹慎而被誤認為膽小，但實際上你是那種「思考過後才出手」的類型。就算最後結果不如預期，你也總能保住基本盤、不輕易全盤皆輸。偶爾選擇避開，對你來說也是戰略的一種。

選「巧克力飲料」是「傾向逃避困難的人」

你對失敗有著高度敏感，只要感覺「好像不太順」或「可能做不好」，很可能第一時間就會退縮。你習慣待在自己的舒適圈，只想把自己擅長的事情做到最好，而對於挑戰或高風險的任務，則下意識想說「我pass」。

選擇巧克力飲料，透露出你在意他人眼光，特別害怕因為表現不好而被評價。即使內心很想突破，嘴上也常說出「我可能不適合」「我怕做不好」這類話語，藉此保持距離。越是逃避，內心的不安與羞怯可能會越來越強烈。若你能試著在安全範圍內勇敢一點，也許會發現：挑戰其實比你想像得還不那麼可怕喔！

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