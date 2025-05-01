愛上桃園知名牛肉湯前闆娘　現任撂人掃射店門立威「宣示主權」

▲桃園市桃園區中正路某家溫體牛肉小吃店24日清晨發生槍擊案，桃園警方昨天深夜查獲主嫌江姓男子到案。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市桃園區中正路上知名溫體牛肉小吃店日前發生槍擊案，桃園警分局掌握涉案江姓主嫌等10人，警方成立專案小組並報請桃園地檢署檢察官指揮偵辦，經擴大調閱周邊監視器影像過濾分析發現，涉案江姓主嫌等人逃逸路線，於昨（30）日深夜查獲江姓男子等5人到案，並起出做案用空氣槍與彈匣等證物，江姓主嫌坦承為感情糾紛，警方偵訊後依妨害秩序等罪嫌移送桃園地檢署偵辦，並追查其餘未到案犯嫌到案。

▲桃園市桃園區中正路某家知名溫體牛肉小吃店日前發生槍擊案，警方據報趕往現場採證，圖為案發之溫體牛肉小吃店仍正常營業。（圖／記者沈繼昌翻攝）

桃園警分局景福派出所於4月24日清晨6時許，轄區中正路某溫體牛肉小吃店遭不明人士持空氣槍開槍恐嚇後逃逸，員警獲報後前往現場封鎖採證，並與桃園市警局刑事警察大隊共組專案小組，擴大調閱周邊監視器影像報請桃檢檢察官指揮偵辦。經過濾分析後發現涉案江姓主嫌等人逃逸路線，隨即向檢方聲請搜索令，全力追緝江姓主嫌到案。

▲桃園市桃園區中正路某家知名溫體牛肉小吃店日前發生槍擊案，桃園警方昨天深夜查獲主嫌江姓男子等5人到案，並起出作案用空氣槍等證物。（圖／記者沈繼昌翻攝）

專案小組於昨晚10時50分許在轄區查獲34歲主嫌江姓男子等5人到案，現場查扣作案用空氣槍與彈匣等證物，專案小組偵訊時，江姓男子坦承作案動機，是因牛肉店闆娘離婚後與他交往，但老闆疑仍對前妻糾纏不清，因此才率眾到小吃店開槍洩恨，警方偵訊後依妨害秩序等罪嫌移送桃檢偵辦。

桃園警分局重申，為提供民眾安全、宜居生活環境，維護社會大眾生命、身體之安全，對暴力犯罪零容忍，強力打擊不法及除惡決心不變，以確保治安平穩。