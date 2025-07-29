監獄重刑犯保外就醫連續犯案！強盜性侵2女　桃園警方三緘其口

▲重刑犯江昱賢趁保外就醫連續強盜性侵兩女子，落網後被收押在設於桃園監獄內的桃園看守所。（資料照／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

在新竹監獄服刑的重刑犯江昱賢，向獄方聲請保外就醫，竟於6月21、22日連續兩天，涉嫌在桃園的汽車旅館強盜性侵2名從事性交易的女子，龜山警分局據報後22日當場將江拘捕到案，依強盜、性侵案件經移送桃園地檢署偵辦；桃園地檢署指出，是否要撤銷江的保外就醫有待矯正署進一步審酌，至於被告在桃園犯下2起強盜性侵案，經檢方向法院聲押獲准，江目前在桃園看守所羈押中。

據指出，年約40歲江昱賢因案在新竹監獄服刑，向獄方聲請保外就醫後，原本預計5月應返回竹監服刑，但江昱賢卻以電話向獄方申請延遲，甚至趁公文往返空窗期，於6月21、22日在桃園市桃園區、龜山區2家不同汽車旅館，連續強盜性侵2名從事性交易的女子。

據了解，江昱賢被查出騎乘機車在桃園區、龜山區2家汽車旅館住宿，入住後以電話自行找來女子性交易，卻於事後強盜女子並拒付夜渡資，引發女子恐慌報警處理，但龜山警方接獲遭性侵女子報案後，根據旅館業者提供入住登記資料，查出是年約40歲江昱賢，最後循線查獲到案證實就是江昱賢犯案。

但針對江的強盜金額、犯案手法、是否還有其他女子受害，以及在外流竄時是否涉及其他刑案？桃園、龜山警方則以性侵案偵查不公開為由，三緘其口不願說明。

桃園地檢署表示，經查被告江昱賢涉嫌在桃園市轄區犯下2起強盜性侵案，警方提供現場監視畫面與照片，被害人亦指證歷歷，被告犯行明確已向法院聲押獲准，目前在桃園看守所羈押中；至於江是否撤銷保外就醫資格，以是是否移回新竹監獄服刑，有待矯正署進一步決定。