大家投票他討債！持西瓜刀闖侵民宅砍頸險奪命　警7小時逮人

▲李姓男子因數千元債務於26日上午持西瓜刀到闖入桃園市蘆竹區劉姓男子住處討債，竟持刀猛砍劉男頸部與手腳等處後逃逸。（資料照／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

李姓男子因數千元債務屢次催討不成，投票日26日上午持西瓜刀闖入桃園市蘆竹區劉姓男子住處，2人一言不合發生爭執，李男持刀朝劉男頸部、手腳等處猛砍多刀後逃逸，劉男經緊急送醫後救回一命，蘆竹警方據報後循線在7小時內於新北市土城區查獲李男到案，蘆竹警方偵訊後依殺人未遂罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

據指出，36歲李姓男子與32歲劉姓男子為朋友關係，因2人有數千元債務糾紛，李男於26日上午7時許駕駛白色自小客車前往蘆竹區上興路劉男住處討債，手持西瓜刀闖入屋內，2人見面後未久起爭執，李男朝劉男頸部、手腳等處猛砍多刀後逃逸，現場血跡四濺，李男行兇後隨即駕車逃逸。鄰居見狀通報119並報警。

桃園市消防人員到場時，劉男未著上衣頸部等處都是血，傷勢集中在頭、胸及肢體等處，救護人員緊急包紮止血後送往部立桃園醫院急救，所幸及時急救撿回一命，蘆竹警方據報在場蒐證，因適逢罷免投票日，警方不敢大意，調閱周邊監視器影像，鎖定駕駛白色自小客車李姓男子涉有重嫌，經被害人指證無誤後，循線在新北市土城區查獲李男到案，蘆竹警分局偵查隊訊後依殺人未遂罪嫌移送桃檢偵辦。