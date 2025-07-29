戰機表演一半「垂直衝向人群」！空中翻滾噴黑煙　驚險畫面曝光





▲戰機突然以近乎垂直的姿態，朝著沙灘人群俯衝而下。（圖／翻攝X）

記者吳美依／綜合報導

西班牙空軍一架EF-18大黃蜂戰鬥機（EF-18 Hornet）27日進行飛行表演時，突然以近乎垂直的姿態，以及極低的高度，往沙灘俯衝而下，隨後急轉向右翻滾，幸好在最後一刻緊急拉升，驚險掃過群眾，相關影片在社群媒體瘋傳。

現場畫面顯示，戰機噴出黑煙，做出幾個翻滾與爬升後，竟然往沙灘上的群眾俯衝，距離人們僅數公尺高度，才又緊急拉升，讓遊客們爆出驚呼與尖叫。

Here are more clear visuals of a Spanish Air Force EF-18 Hornet that came dangerously close to crashing during a low pass over the water at the Gijón Air Festival on July 27.

The jet momentarily lost stability but recovered just in time, narrowly avoiding disaster near the crowd… https://t.co/IcLsK3CxTy pic.twitter.com/FybZBQOCWW — Turbine Traveller (@Turbinetraveler) July 28, 2025

影片一出，網友議論紛紛，有人質疑「這種危險動作真的被允許嗎？」也有人認為可能只是角度問題。一名網友自稱在現場觀看表演，「我親眼見證了這一幕，這是我很久以來看過最精彩的表演之一。」

《太陽報》等外媒報導，這起事件27日發生在聖洛倫佐海灘（San Lorenzo Beach）的希洪航空節（Gijón Air Festival）飛行秀，該活動2006年開辦迄今已是第19屆，每年吸引約25萬人參與，堪稱西班牙最大規模的航空表演盛會之一。

針對這起驚險事件，西班牙空軍28日澄清，飛行員當時是為了「躲避鳥類」才採取標準的緊急規避動作，並非表演失誤，「我們的飛行員受過專業訓練，能夠在幾毫秒內對任何意外事件做出反應，在這起案例中，飛行員以堪稱典範的速度與專業行事，在不破壞航空展的情況下，避免了可能的碰撞。」不過，西班牙空軍2023年也在一場航空展的練習中，損失了一架同型戰機。