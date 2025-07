戰機表演一半「垂直衝向人群」！空中翻滾噴黑煙　驚險畫面曝光

▲戰機突然以近乎垂直的姿態,朝著沙灘人群俯衝而下。(圖/翻攝X)

記者吳美依/綜合報導

西班牙空軍一架EF-18大黃蜂戰鬥機(EF-18 Hornet)27日進行飛行表演時,突然以近乎垂直的姿態,以及極低的高度,往沙灘俯衝而下,隨後急轉向右翻滾,幸好在最後一刻緊急拉升,驚險掃過群眾,相關影片在社群媒體瘋傳。

現場畫面顯示,戰機噴出黑煙,做出幾個翻滾與爬升後,竟然往沙灘上的群眾俯衝,距離人們僅數公尺高度,才又緊急拉升,讓遊客們爆出驚呼與尖叫。

Here are more clear visuals of a Spanish Air Force EF-18 Hornet that came dangerously close to crashing during a low pass over the water at the Gijón Air Festival on July 27.

The jet momentarily lost stability but recovered just in time, narrowly avoiding disaster near the crowd… https://t.co/IcLsK3CxTy pic.twitter.com/FybZBQOCWW