蒙面男深夜闖進臥室「狂盯裸女32分鐘」　她隔天看監視器嚇壞





▲女隔天查看監視器，發現自己前晚遭到蒙面男偷窺。（圖／達志影像／示意圖）

記者李振慧／綜合報導

西班牙發生一起恐怖入室竊盜案，屋主家中監視器拍到，一名男子深夜偷偷闖入民宅，在臥室內發現裸睡女子，居然停在現場盯了許久，還拿出手電筒不斷照著她的身體，恐怖過程長達30多分鐘。

事件6月2日發生在西班牙馬貝雅市(Marbella)，女子皮拉爾(Pilar)當天晚上與丈夫(Alex)在臥室內熟睡時，沒想到有竊賊闖入家中，由於她有裸睡的習慣，一絲不掛的她全身遭竊賊看光。

監視器拍到，蒙面竊賊進到房間後，注意到裸睡的皮拉爾，盯著她一段時間，後來還彎下腰、靠近到她身旁，用手電筒照著身體，在他們家待了約32分鐘才離開。

皮拉爾表示，「他一共進入我們房間8次，只為了看我私處」，她和丈夫隔天醒來發現家中300歐元（約台幣1萬多元）失竊，才發現前晚有人闖入。

皮拉爾向警方報案後沒多久，便在網路上分享監視器影片，希望能藉此抓住變態男子，由於除了300歐元，家中沒有其他貴重物品被偷，更讓她相信竊賊是為了她才闖進來，「那個男人來我家不是為了偷東西，而是想對我做什麼」，如果當晚丈夫沒睡在身旁，不曉得會發生什麼事。

● 《ETtoday新聞雲》關心您，尊重身體自主權，防治性騷擾及性侵害，請撥打113、110 ​