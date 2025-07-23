前空軍防砲上校接受招待「爽玩東南亞」當共諜　更三審判無罪

▲高雄高分院。（資料照／記者陳宏瑞攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

前空軍防空砲兵上校參謀長辛澎生被控與中共總政治部聯絡部人員會面，並接受免費旅遊食宿等招待，涉嫌替中國發展組織，一審依違反國安法判6月，二審改判無罪，經最高法院發回，更一審判無罪，更二審依發展組織未遂判6月後，又被最高院發回更審，高雄高分院今（23）日上午更三審宣判，再度逆轉判辛澎生無罪。

辛澎生被控在1998年11月間經友人安排，前往韓國、印尼等地旅遊，期間與中共總政治部聯絡部人員會面，並接受免費旅遊食宿等招待，辛得知政治部人員有意認識軍中高階將官，於是主動邀時任空軍防空砲兵第953旅上校旅謝嘉康（處分不起訴）共赴泰國普吉島旅遊，與政治部人員見面，隔年7月上海世界博覽會開幕，辛和太太等人到上海遊玩，並由對岸免費招待，後來前往馬來西亞旅遊，也都由中方人員出面接待。

一審橋頭地院依發展組織未遂罪，判處辛澎生徒刑6月，檢方認為量刑太輕上訴，二審高雄高分院撤銷原審判決，將辛改判無罪。

檢方不服上訴，經最高法院撤銷發回，高雄高分院更一審仍然判無罪後又被撤銷，今年初更二審宣判，法庭認為辛澎生應有為大陸總政機關發展組織未遂之犯行，又判處辛徒刑半年。

全案上訴最高法院後又被發回，高雄高分院今日更三審宣判，再度逆轉改判辛澎生無罪，仍可上訴。