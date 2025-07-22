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孟加拉空難27死　他目睹「飛機起火撞大樓」：同學在我眼前死掉

▲▼孟加拉一架戰機墜毀首都校園　造成至少19死、164傷。（圖／路透）

▲事故發生時正值放學時間，許多家長前往校園接送孩子。（圖／路透，下同。）

記者吳美依／綜合報導

孟加拉一架F-7空軍訓練機21日墜毀首都達卡（Dhaka）一座校園，釀成27死逾170傷。一名目睹意外瞬間的學生表示，一名好友就在他的面前死亡。

BBC、路透社引述軍方說法報導，這架中國製的F-7戰機下午1時從基地起飛，執行例行訓練任務，不久後就因為機械故障，墜毀在里程碑學校暨學院（Milestone School and College）一棟2層樓建築物，立刻引發大火。

學生法罕哈珊（Farhan Hasan）當時剛考完試走出教室，親眼目睹悲劇發生，「燃燒的飛機就在我眼前撞上建築物。我最好的朋友，跟我一起在考場的那個人，他就在我眼前死去，飛機直接從他頭頂撞過去。」

▲▼孟加拉一架戰機墜毀首都校園　造成至少19死、164傷。（圖／路透）

孟加拉當局證實，這起意外導致至少27人喪命，死者包括25名兒童、1名教師、飛行員陶基爾伊斯蘭中尉（Md. Taukir Islam），據信他發現機械故障後，曾試圖將戰機導向人口較少區域，卻仍無法避免墜毀。

而在170多名傷患之中，有88人分別送往7間醫院及國家燒燙傷暨整形外科研究所救治，多為9至14歲孩童。由於事發正值放學時間，許多家長在校內接送孩子，因此傷亡慘重。

孟加拉臨時政府領袖尤努斯（Muhammad Yunus）宣布7月22日為全國哀悼日，下半旗致哀，並成立調查委員會徹查，這起事故也引發民眾踴躍捐血。

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