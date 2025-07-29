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幸福巴士覆蓋率94.4%　交通部目標2028年「鄉鄉有公車」

▲▼花蓮縣富里鄉獲得2025幸福巴士金運獎卓越獎。（圖／記者周湘芸攝）

▲花蓮縣富里鄉獲得2025幸福巴士金運獎卓越獎。（圖／記者周湘芸攝）

記者周湘芸／台北報導

為解決偏鄉交通問題，交通部2016年起推動幸福巴士，滿足當地居民就醫、就學需求，截至目前已有499條路線，覆蓋率94.4％，目標2028年鄉鄉有公車。交通部公路局今舉辦「2025幸福巴士金運獎頒獎典禮」，由花蓮縣富里鄉獲得卓越獎、高雄市六龜區獲得傑出獎。

公路局長林福山指出，幸福巴士前身為DRTS（需求反應式運輸系統），是實現偏鄉交通平權的運輸工具，讓在地人服務在地人，也串起偏鄉的幸福。今年台灣進入超高齡社會，長者只會愈來愈多，希望補足運輸缺口，讓長者更自在生活，目標2028年達到鄉鄉有公車。

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交通部政務次長陳彥伯表示，偏鄉不少家長沒空接送小孩，導致學童通學出問題，也有長者因為交通不便不願意就醫、社交，幸福巴士能解決偏鄉就學、就醫問題，甚至曾有長者因此譜出黃昏之戀，讓他印象深刻。幸福巴士繼續往前行的同時，希望能發揮更多創意，像是跨區服務、結合在地創生等。

今年獲得卓越獎為花蓮縣富里鄉；傑出獎為高雄市六龜區；績優獎為彰化縣竹塘鄉及屏東縣山地門鄉；進步獎為嘉義縣布袋鎮；特別獎為苗栗縣南庄鄉及台東縣長濱鄉。

花蓮縣富里鄉透過羅山小學堂與文健站，提供學童課後陪伴與長者健康促進，並以幸福巴士串聯重要生活據點；苗栗縣南庄鄉在公路客運停駛後導入幸福巴士，串聯學童、長者與在地創生發展，並推動在地青年返鄉參與交通服務；台東縣長濱鄉則利用小車優勢，服務大車較不易進入的部落。

台東縣長濱鄉鄉長李光蘭表示，長濱有6500多名人口，涵蓋16個部落，長者占28％，當地沒有鐵路，到台東、花蓮市區就醫要1.5個小時，此外，採買、就學、北漂青年回鄉也有需求，如果沒有幸福巴士，這些人回家幾乎需要花上半天的時間。苗栗縣南庄鄉代表也說，幸福不該是一味讓居民前往都市，而是讓他們能安心留在原本的山林。

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