富里鄉幸福巴士利用人次成長70%　鄉親有感全國肯定

▲富里鄉幸福巴士以「富里有愛、暢行無礙」為主題，榮獲「台灣健康城市暨高齡友善城市類-無礙獎」。（圖／富里鄉公所提供，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

花蓮富里鄉公所推動的「幸福巴士計畫」去年交出亮眼成績。自113年4月起，幸福巴士首度延伸服務至台東池上鄉，為鄉親帶來更便利的交通選擇，受到廣大好評。統計去年幸福巴士行駛總公里數達到17萬1,763公里，服務人次突破3萬1,903人次。較112年相比，服務人次成長率達70%、行駛公里數成長率更是達90%。

▲▼幸福巴士延伸服務至台東池上鄉，為鄉親帶來更便利的交通選擇，受到廣大好評。

此外，富里鄉幸福巴士在113年度以「富里有愛、暢行無礙」為主題提案，榮獲「113年台灣健康城市暨高齡友善城市類-無礙獎」。此一殊榮不僅是對富里鄉推動公共運輸系統的肯定，也反映了相關單位攜手合作，實現無障礙且友善生活環境的共同努力。

鄉長江東成表示：「幸福巴士計畫的延伸服務，成功縮短了鄉村與外界的交通距離，讓鄉親的日常出行更加便利。同時，此計畫也展現了我們對偏鄉交通福利的重視與承諾。感謝衛福部及評審委員的肯定，更感謝合作單位的努力與鄉親的支持，未來我們將繼續努力，讓幸福巴士的服務更加全面，為鄉內鄉親創造更友善、無障礙的生活環境。」

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