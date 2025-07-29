傳卓榮泰普發現金不提覆議　陳玉珍：企圖助攻823罷免而非為人民

▲國民黨立委陳玉珍。（圖／記者屠惠剛攝）

記者鄭佩玟／台北報導

7月26日罷免投票落幕，媒體報導，行政院已決定不針對普發現金新台幣1萬元的特別條例提覆議，政院人士表示，對於特別條例後續，政院還在研議中。國民黨立委陳玉珍今（29日）批評，行政院明知覆議不會成功，且可能影響罷免結果，但仍想藉此替8月23日的第二波罷免助攻。她指出，當天共有7席罷免案，攸關國會結構變動，綠營一定會全力動員。

陳玉珍表示，大罷免結束後，網路流傳許多圖卡將地方政府普發現金與罷免綁在一起，民進黨將罷免失利歸咎於普發1萬元，這種想法是看不起國民。她指出，大部分民眾並非因為普發才投票，而是受不了青鳥行動造成的對立撕裂，任何不贊同的意見都被攻擊成中共同路人，甚至出現司法恐怖。

至於賴清德總統出訪行程生變，遭外媒指是美國不同意過境所致，引發各界關注。陳玉珍說，美方拒絕過境的原因據傳是擔心影響後續「習特會」，即便我國在尚未展開關稅談判前已奉上台積電、決定投資美國阿拉斯加天然氣管道百億美元，甚至可能全面開放美國農產品，仍無法換取基本尊重。她質疑，政府不是一直宣稱台美關係史上最好嗎？如今連過境禮遇都沒有，美方的作為太瞧不起人，國家應該要有尊嚴。

另，國民黨主席選舉也同樣備受各界關注，陳玉珍則說，若7月30日通過相關辦法，有報導稱登記時間將在8月18、19日，但8月23日仍有7席藍委罷免案進行，她建議相關時程可延後1週，待罷免投票結束後再開始登記。她認為，在罷免投票前應先團結一致，確保罷免順利過關。