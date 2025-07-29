大罷免後柯建銘應請辭總召？　綠委：人事是否調整都是可能答案

▲民進黨團總召柯建銘。（圖／攝影中心攝）



記者杜冠霖／台北報導

首波大罷免失利，綠營內部傳出八月底將人事異動，也有民代公開喊話，總統賴清德辭黨主席、內閣改組。對此，綠委吳思瑤今（29日）受訪時表示，民進黨文化從來不會一言堂，這段時間子彈會很多，話除了說出來還要思考，大家找出解方團結前進。另外也有要求黨團總召柯建銘下台聲浪，對此，綠委鍾佳濱則指出，未來人事是否調整、或互動上什麼樣的轉化，都是可能的答案。

吳思瑤表示，昨天黨務部門林右昌承擔責任、請辭，後續內閣是否改組，也是整體行政團隊研判一環，當然都尊重，讓子彈亂飛一段期間，甚至可能拿大砲亂轟，執政團隊要沉著應變、虛心檢討。

有議員開嗆總統請辭黨主席、內閣總辭、總召請辭？吳思瑤表示，投票後大家歷經情緒過程，有人還在沮喪、憤怒，有人需要復原療傷，都可以理解，不同想法這段時間都會持續擴散，昨天新北市議員有提出，這就是民進黨，大家常常不吐不快，吐了之後也改的很快，發表意見後，事後也做修正。

吳思瑤指出，這就是民進黨文化，從來不會一言堂、不敢講話，但講的話是否適宜、是否是多數人主張，大家都會消化、收斂、調整，這段時間子彈會很多，我們要穩住，這些意見李議員最終也修正了，不用某個時間某個人講的話無限上綱。現在穩住很重要，慌亂、兵疲馬困的時候會有很多究責聲音、情緒發言，都聽到了，下一步是要好好談、好好思考，話除了說出來還要思考，大家找出解方團結前進，罵歸罵還是要一致作戰。

至於黨內傳出派系逼宮，吳思瑤表示，現在台灣挑戰多，大家關切國會新生態，雖然席次沒改變，但希望未來發生質變，但在野立委們歷經民意洗禮、罷免危機，後續提案上勢必修正作為，不只民主程序要檢視，提案內容也要檢視，國會是一環，要端出更好的成績單。吳指出，面對關稅問題，中南部還有風災，全力投入救災是重要任務，許多課題在眼前，執政團隊沒有餘裕搞內鬥、放任大家操作，要沉著應變。一定有炮火但要挺住，領導國家有更重要使命，情緒可以忍，但帶領國家還是最重要任務，會有人操作內訌，對手希望民進黨被分裂分化，但更要團結沉著。

黨內出現民進黨團總召柯建銘應請辭的聲浪，對此，鍾佳濱表示，關於未來政局如何重啟，去年一年多來朝野互動的僵局，無法透過這次公民團體發起的罷免解套，還是有賴朝野領導人研商，賴清德作為行政領導中心跟國家元首，會希望跟朝野領袖討論，未來院與院之間、黨團與黨團之間，如何重新開啟經過討論、溝通，這會是重點，未來人事是否調整、或互動上什麼樣的轉化，都是可能的答案。

至於也有民代呼籲賴清德辭黨主席？鍾佳濱指出，黨對黨溝通不乏前例，從李登輝、馬英九、陳水扁、蔡英文總統時期，都有類似提出，黨對黨溝通不拘形式，現任元首通常就是執政黨主席，這樣的溝通更應該放大格局、開放心態，進行任何可能的接洽。

鍾佳濱舉例，國安簡報就是一種嘗試，罷免前可能多方有顧慮，但國民黨主席朱立倫並不排斥，如果賴清德可以用更大的民主邀請不同政黨主席溝通對話，擦出火花後會有新的進展。

外界也解讀英系將逼宮，鍾佳濱表示，賴清德自詡作為全民總統、更是全黨黨主席，黨內會有不同聲音，這是民進黨傳統、百家齊放，黨主席會有胸襟整合黨內不同意見。傳出內閣改組部分，鍾認為，要讓政局重啟，就像重開機一樣，應該先做政黨領袖間的溝通對話，這樣才能知道接下來任何一方動作有助於良性互動，現在談改組或任何課題，要建立在政黨間互動、良性競爭，才是國家之福。