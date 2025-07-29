轟文湖線弱不禁風、遇雨當機！　游淑慧提16字建議：別變成詐湖線

▲文湖線動彈不得。（圖／翻攝臉書）

記者郭運興／台北報導

台北捷運文湖線大直站往動物園站方向一部列車，今（29日）上午突然發生異常警訊，一度出現乘客需下車步行在軌道上疏散的狀況。對此，國民黨台北市議員游淑慧表示，「弱不禁風、遇雨當機」的文湖線，還擔的起「捷」字嗎？這樣的案例一再發生，她強調，「完整調查、誠實面對，該換就換、該花就花」，16個字，別讓文湖線變成詐湖線。

游淑慧表示，弱不禁風的文湖線，捷運若遇雨則當，還擔的起「捷」字嗎？今天早上上班時間傾盆大雨，文湖線大直站往動物園站方向一部列車異常警訊，列車卡了半小時，多個捷運站點月台上的乘客一路擠到進站的手扶梯上，捷運反覆廣播「趕時間的旅客，請改搭其他交通工具或利用其他轉乘站轉乘」。這樣的案例一再文湖線發生。

游淑慧表示，打雷暴雨本來上班族賴以通勤的捷運，卻「不捷」了。2023年，當時議會就統計並質詢台北捷運自2015年以來，遇故障或異常就停駛的紀錄計有超過800次，其中文湖線就佔了近200次。

游淑慧指出，時隔兩年，今天有議員再次提出這個數據質疑，但自己想這兩年來，異常數據早已又大幅增加。例如今年5月22日，文湖線也因為驚人雨勢，文湖線發生列車停駛，卡在軌道上，所以她之前也在交通部門質詢文湖線「弱不禁風、遇雨當機」的問題。

游淑慧直言，捷運本該是幫上班族擋風避雨的便捷交通工具，現在文湖線的系統脆弱，卻反而讓通勤族在天候不佳的情況下，搭捷運的風險更高，在捷運站卡了半小時、一小時，這種情況不是很諷刺嗎？

游淑慧說，今天早晨的大雨，不意外且也意外，文湖線又出包了。對於今天當機的原因，詢問捷運公司一開始說可能是因為下大雨，後來又說，異常列車已移至側軌檢修中，查明後回報。

游淑慧再說，為何這麼巧文湖線一天到晚卡住都發生在大雨或雷雨，大家都心裡有數。文湖線對於內科上班族的重要性不言而喻，自己兩個月前要求北捷和捷運局重新評估文湖線的硬體設備，是不是真的要好好地徹底的去檢修或是重置。

最後，游淑慧強調，「完整調查、誠實面對。該換就換、該花就花」，16個字，別讓文湖線變成詐湖線。

▼國民黨台北市議員游淑慧。（圖／記者李毓康攝）