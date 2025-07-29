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台人1至5月赴日268萬人次創新高　菲律賓為東南亞最大來源國

▲▼桃園機場，桃園國際機場，航班時刻表，團體旅遊，出國旅遊，自由行，機場地勤，桃園機場第一航廈，出國自由行，海外自由行，機票。（圖／記者蔡玟君攝）

▲今年1至5月出國達749萬2590人次，已超越疫情前同期水準。（圖／記者蔡玟君攝）

記者周湘芸／台北報導

疫後出國熱度不減，今年1至5月出國達749萬2590人次，超越疫情前水準，其中，出國目的地仍以日本268萬5640人次為大宗，創下新高；入境359萬0,894人次僅為疫情前同期7成，其中仍以日本客居冠，菲律賓則為東南亞最大來源國。

根據觀光署統計，今年1至5月出國已達749萬2590人次，較去年同期670萬1500人次增加，也超越疫情前2019年同期704萬3529人次；入境則為359萬0,894人次，較去年同期324萬1811人次增加，但僅為疫情前同期504萬4562人次的7成。

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今年1至5月出國目的地仍以日本268萬5640人次居冠，占整體36%，其他依序為中國大陸123萬2810人次、韓國67萬1346人次、香港64萬1834人次、越南52萬2609人次、泰國43萬4228人次、美國23萬0222人次。

入境來源國也以日本58萬7558人次居冠，其他依序為韓國48萬3573人次、香港47萬6195人次、美國29萬1527人次、中國大陸26萬4267人次、菲律賓26萬0212人次。

靜宜大學觀光事業學系副教授黃正聰表示，今年5月單月入境達71萬人次，較去年同期增加13萬人次，約22.2%，但仍較疫情前少31.6%，主因是去年4月花蓮地區基期較低，前6大入境市場為日本、港澳、韓國、中國、菲律賓、美國；若以1至5月入境來看，前6大入境市場為日本、港澳、韓國、美國、大陸、菲律賓。

黃正聰指出，菲律賓入境市場今年表現亮麗，已穩居東南亞第一名，主因包括菲律賓距離台灣近，且大陸未與菲律賓簽訂相互免簽。

隨著暑假進入旅遊旺季，不少業者表示，今年業績較往年普遍下滑，中華民國旅行業品質保障協會理事長張永成指出，雖然關稅政策還未定，但不少民眾旅遊已轉為觀望，今年暑假加上日本地震預言影響，業績普遍較以往少了2、3成，其中，東北亞減少約15至25%、東南亞10至20%、歐洲及美洲15至20%、中亞非約15%、國旅50%。

張永成指出，儘管台幣升值，但市場仍出現「匯率利多，業績反跌」的矛盾現象，主因航空公司暑假旺季報價不降反升，且控艙機制更嚴格，團體票成本變貴；再者，日本、韓國、東南亞地區的旅館和巴士成本因當地通膨與人力短缺普遍上漲；此外，台幣升值後，消費者預期團費要跟著便宜，導致購買意願下降。

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