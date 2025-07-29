日本茨城縣隨機砍人！　兇手持「高殺傷力刀具」釀6人輕重傷

記者張方瑀／綜合報導

日本茨城縣水戶市28日晚間發生隨機砍人事件，一名48歲男子手持多把刀具在市中心路上隨機攻擊路人，造成6人受傷，其中兩人手部遭重創，所幸皆無生命危險。警方當場將兇嫌逮捕，並在現場查扣4把具高殺傷力的特殊刀具，其中包括一把類似生存刀的武器。

綜合日媒報導，事發地點位於水戶市南町一帶，當地時間28日傍晚6時過後，路人毫無預警遭到持刀男子砍傷或毆打。警方指出，一名70歲與一名65歲男性分別遭砍至手腕等部位，傷勢嚴重；另有4名20至70多歲的男女也在襲擊中受傷，但皆為輕傷，均無生命危險。

警方迅速逮捕住在附近、無業的塩原弘和（Shiohara Hirokazu），他坦承在住家附近的路上砍人，並承認所有犯行。警方從他身上及現場查扣4把刀，其中部分帶有血跡，皆屬於造型特殊、殺傷力極高的刀具。

目擊者指出，嫌犯犯案時雙手各持一把刀，腰間還配有刀具，當中包含一把如同軍用的生存刀，模樣相當嚇人。警方初步研判，塩原是隨機鎖定經過的行人動手，並一路從巷弄行經超市後方小路，再轉往面對大馬路的商店前連續行兇，整起犯案過程極為冷血。

目前所有傷者皆表示與嫌犯毫無關係，警方也正朝無差別襲擊方向調查，進一步釐清其行兇動機及犯案路線，並針對刀具來源展開追查。