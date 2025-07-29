快訊／20縣市豪大雨特報！西南氣流+颱風外圍環流夾擊　下到深夜

▲嘉義淹水災情慘重。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者陳嘉恩／台北報導

中央氣象署上午10時5分針對20縣市發布豪大雨特報，影響時間到今天深夜。受西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，澎湖縣已有豪雨發生，今（29日）恆春半島有局部豪雨或大豪雨，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東縣有局部大雨或豪雨，嘉義以北、東南部、澎湖地區及宜花山區有局部大雨發生的機率。

氣象署提醒，請民眾注意雷擊及強陣風，山區請慎防坍方、落石、土石流及山洪暴發，低窪地區請慎防淹水。

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氣象署指出，今天西南氣流及第8號颱風外圍環流影響，各地天氣不穩定，中南部地區降雨相當明顯，易有短延時強降雨，並有大雨或局部豪雨發生機率，尤其南部地區及中部山區有局部豪雨等級以上降雨發生的機率，請特別留意可能伴隨之雷擊及強陣風等劇烈天氣現象，戶外活動請注意自身安全。

溫度方面，南部及花東高溫為30、31度，中部以北及宜蘭高溫為32、33度，各地低溫約為25至27度；離島澎湖26至30度，金門27至32度，馬祖27至31度。

大豪雨地區

屏東縣

豪雨地區

嘉義縣、台南市、高雄市

大雨地區

基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣

▲氣象署大雨特報地圖。（圖／氣象署提供）

資料來源：氣象署