川普加碼？歐盟對美投資5000億被改6000億　手寫字跡曝光





▲川普宣布與歐盟達成貿易協議。（圖／達志影像／美聯社）

記者詹雅婷／綜合報導

美國總統川普27日與歐盟達成初步貿易協議，美國對歐洲進口商品設定的關稅稅率從30%降至15%。只不過根據美聯社記者拍攝到的照片，川普在記者會上拿著的那張紙有多處臨時手寫修改的地方，包括關稅稅率、歐盟對美投資金額等數字被調高。

南韓News1、紐西斯通訊社報導，依據川普手上拿的文件，在10%關稅的旁邊有手寫改為15%的痕跡，歐盟對美國投資金額原本寫著5000億美元，但下方手寫標記6000億美元，至於能源採購的金額原本寫的是6000億美元，旁邊也被寫下7500億美元的數字。

▲川普手中的文件有多處被手寫塗改的地方。（圖／達志影像／美聯社）

在這場記者會上，川普宣布與歐洲執行委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）達成協議。馮德萊恩還說，這份協議「是在不確定年代裡，為歐美帶來確定性、穩定與可預測性」，強調雖然條件嚴苛，但已是「我們能談到的最佳結果」。

此前，川普宣布與日本達成貿易協議的時候也發生過類似狀況，當時川普前方桌面上的圖卡把投資金額4000億美元塗改為5000億，還在15%關稅建議的半導體下方打X。川普隨後又在Truth Social發文公布協議內容稱，「依照我的指示，日本將向美國投資5500億美元」。

▼美日最終協議內容和紙板上印有的數字有所出入。（圖／翻攝自X）