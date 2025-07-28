中南部「入夜雨勢更猛」一路炸到周三　台南嘉義雨量破400毫米

記者趙蔡州／綜合報導

受低壓帶影響，加上西南風增強帶來較多水氣，台灣各地都出現降雨情形，尤其中南部地區雨量更加驚人。中央氣象署28日晚間8點30分召開記者會表示，雨勢28日入夜後會更加明顯，且一直持續到29日白天，直到29日晚間會稍微趨緩，但30日白天又會出現明顯降雨。

▲氣象署召開記者會，說明最新降雨情形。（圖／中央氣象署）

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中央氣象署表示，受低壓帶及西南氣流增加影響，28日至30日中南部地區的雨勢都會比較明顯，容易有大雨、豪雨或局部豪雨等級以上降雨發生，目前許多地區已出現短延時強降雨，台中市、嘉義市日累積雨量都超過200毫米，雲林縣、嘉義縣及台南市甚至達到400毫米至450毫米。

氣象署指出，由於颱風竹節草目前正在日本琉球群島一帶逐漸往西北、中國浙江方向前進，隨著竹節草移動的過程中，會使得低壓帶移動到台灣附近，也導致西南風逐漸北移並影響台灣，因此預估中南部28日晚間至30日降雨會比較顯著。

▲28日日累積雨量。（圖／中央氣象署）

▲中南部28日晚間至30日降雨會比較顯著。（圖／中央氣象署）

氣象署也說，北台灣地區28日下半日也有出現局部較明顯的短延時強降雨，主要是北台灣環境比較偏向西北風，隨著西北風與台灣的地形交互形成對流，加上午後對流發展，因此中部以北、宜蘭及花蓮都有出現比較明顯的短延時強降雨，因此氣象署持續發布豪雨特報。

氣象署指出，至於未來24小時雨量情形，今日（28日）入夜後，中南部地區降雨將更加明顯，嘉義以南都有強降雨發生機率，強降雨的情形會一直持續到29日上午，而且雨勢會更加明顯，29日入夜後中南部雨勢會稍微趨緩，但仍會有斷斷續續的降雨情形，30日白天則會繼續出現顯著降雨。

▼氣象署最新雲圖。（圖／中央氣象署）

▼氣象署最新雷達回波圖。（圖／中央氣象署）