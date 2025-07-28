南部唯一上班課縣市！黃敏惠臉書被灌爆：泳感市長泳趕上班

▲嘉義市長黃敏惠。（圖／嘉義市政府提供）

記者鄒鎮宇／綜合報導

受低壓帶影響加上西南風增強帶來較多水氣，中南部連日來遭受短延時豪大雨侵擾，嘉義縣、台南市、高雄市、屏東市已宣布明天（29日）停班停課。對此，嘉義市長黃敏惠宣布正常上班上課後，引來大批民眾不滿。

黃敏惠28日晚間8時9分在臉書粉專「勇媽阿惠-黃敏惠」發出公告表示，嘉義市29日照常上班、照常上課，「根據中央氣象署預報資訊，嘉義市未來24小時預計雨量為80-150毫米，尚未達停班停課標準，嘉義市政府宣布，明日7月29日（星期二）照常上班、照常上課。」

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網友看完紛紛留言，「嘉義共同生活圈就是最大的笑話」、「自己選的泳感市長，市民們別嗶嗶了，泳趕上班」、「向咕嚕長看齊」、「厲害，如果超過150毫米希望你可以負起你講的責任，拜託」、「希望市長明天騎車上班，體驗一下下大雨人民是什麼感受」。

另外，有網友留言，「所以勇媽是要我搭遊艇從嘉義縣到嘉義市上班嗎」、「完全沒考慮過嘉義縣來嘉義市上班的民眾，是要怎麼過去」、「勇哦，幫我送貨可以嗎，我住嘉義縣，但嘉義市要上班上課，我還是一樣要去啊」，但根據《天然災害發生事業單位勞工出勤管理及工資給付要點》，如果勞工的工作地、居住地或正常上下班必經途中，有任何一地區的轄區首長宣布停止上班，勞工未出勤時，雇主不得視為曠工、遲到或要求勞工請事假或其他假別，也不能因此扣發全勤獎金或影響年終考績。