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他面試被問1題全說了！人資卻搖頭「太誠實」　過來人喊：是大忌

▲面試,工作。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲他面試被問1題全說了，人資卻說他「太誠實」，讓他相當納悶。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者趙蔡州／綜合報導

到一家新公司面試時，可能會被問到離職原因，究竟應不應該老實說？一名網友分享，他日前到一間公司面試，誠實回答了離職原因，沒想到被人資說「太誠實」，讓他相當困惑，貼文一出立刻引發網友熱議，有人建議「離職原因都不要說任何上家的不是」，也有人說「批評前公司是大忌，保重」

原PO在Dcard表示，他日前求職面試時，被人資詢問「為什麼離開前公司」，他沒有多想就誠實說出了前公司延遲發薪、制度不透明等原因，沒想到最後卻被人資說「太誠實了」。

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原PO聽了人資的話後相當困惑，覺得是不是誠實回答弄砸了面試，也好奇「有最佳回答嗎」、「面試是不是不能太誠實？」

貼文一出立刻引發網友回應，有人說，「所以我去外商，太誠實台商都不收」、「批評前公司是大忌，保重」、「面試時的禮義廉恥都是假的，只有Offer是真的，講對方愛聽的，就算不知道對方愛什麼，也不要講對方會歪頭的」、「就是面試白癡的地方，旁邊螞蟻都知道你在說謊，但他們還是想聽你說謊的話，不願聽真相」。

也有許多過來人建議，「只要有包裝一下，別負面描述前公司或主管，也不要說自己的問題，離職原因誠懇講出來就好」、「你可以不用騙人，換種方式解釋而已」、「離職原因都不要說任何上家的不是，即使是事實也一樣，對你都不會有任何加分的作用」、「可以說，絕對要重新包裝過，但又不能太over，需要好好潤飾」。

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