離職LINE群組「到底怎麼退出」　大票人曝1作法：超級無敵爽

▲離職該如何退出LINE群組呢？（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

不少人直言，離職退完公司群組，整個人會神清氣爽！而一名網友好奇拋問，大家是直接退出，還是會打完招呼才退群呢？原PO也自曝，當下會邊嗑雞排邊按下退出鍵，看著群組一個一個消失，心情會特別舒爽。文章引發討論，一票人也點頭直呼，「直接退，不用內耗！」

一名女網友在Dcard表示，許多公司都會建立工作群組，但如果離職，大家是毫無聲音退群組，還是會打招呼完再退呢？

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原PO進一步說道，他會安安靜靜地退出，而且還要邊吃雞排帶著愉快的心情，再按下退出群組的按鍵，更笑虧「群組每少一個，心情多一分清靜！」

文章曝光後，大票人回應「直接退就好了，都離職了就沒什麼事了」、「不會多說半句話，直接退」、「直接退，不用內耗」、「可以改名『塊陶』，然後退群」、「下班後直接退，不會說半句話」、「直接退，之前看過一堆人退之前還傳感謝文的，也不知道是不是真心話，覺得有點假掰」、「直接退群，一瞬間少了22個群組，感覺整個人活過來了」、「直接退，而且是迫不及待、還沒下班就超想先退的那種，退完的一瞬間超級無敵爽」。

留言串中，有網友傻眼直呼，是被公司直接踢出群組，「我們公司都是在離職當天，秘書就直接把人移除」、「我是被主管踢出去的」、「我都還沒退群，老闆就把我踢掉了」。

也有人認為，若未來可能有合作關係，還是客套一下比較妥當，「我有很多跟案主的群組，因為是衣食父母，後面也有合作的機會，都不敢第一個離，要走也會很客氣；如果之後不會見面，應該就沒差了吧」、「通常會建議大家可以貼個罐頭文再退出啦，畢竟如果未來職場再遇到也有可能會留下不好的印象」。