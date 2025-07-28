台南後壁清晨淹水大腿　民眾苦嘆之前已淹水2波

▲受低壓環流影響，台南後壁區28日清晨降下猛烈豪雨，導致多處積淹水，無米樂崑濱伯的家鄉台南後壁區水淹至大腿。（圖／翻攝自/threads/ pettazha）

記者林東良／台南報導

受低壓環流影響，台南後壁區28日清晨降下猛烈豪雨，導致多處積淹水，無米樂崑濱伯的家鄉台南後壁區水淹至大腿，民眾表示，之前就有2波淹水又消退，直到清晨6時30分許左右，再次淹水至大腿，屋內家具等物都泡水，實在苦不堪言。

根據台中央氣象局資料，但截至28日上午8時，後壁區24小時累積雨量已達243毫米、白河區230.5毫米、東山區217毫米，皆進入警戒等級，並非單純午後雷陣雨的規模。有網友在無米樂崑濱伯的家鄉，台南後壁區實地拍攝淹水慘狀，積水淹到大腿，民宅內家具、家電泡水，許多物品都漂在水上，民眾穿著短褲站在水中，看著滿屋的淹水慘狀，一臉無奈。後壁區已有幾位年長者在消防局及警察局的協助下撤離安置在區公所，白河區則有近十位依親暫時避難。

市府也指出，曾文水庫自28日上午7時起調整放水量至每秒850立方公尺，加劇下游排水壓力，後壁區多處更因此出現排水不及現象，局部地勢低窪區域出現積水情況。市府防災應變中心目前仍為二級開設狀態，持續監控各地雨勢與積水狀況，全市66座抽水站與超過500台移動抽水機同步開機搶排，另調派砂包、防水擋板下放各里，務求降低災損。