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阿公阿嬤快來玩！台南祖孫共學活動8月開跑　陪伴是最美禮物

▲台南市推出祖孫共學活動，小朋友與阿公阿嬤一起體驗主播秀，留下真摯的愛。（記者林東良翻攝）

▲台南市推出祖孫共學活動，小朋友與阿公阿嬤一起體驗主播秀，留下真摯的愛。（記者林東良翻攝）

記者林東良／台南報導

每年8月的第4個星期日是祖父母節，為了讓長輩和孩子們留下更多珍貴記憶，台南市政府今年再度推出「祖孫共學」系列活動，自8月起熱鬧展開，由市府教育局與家庭教育中心聯手規劃，以繪本、科學、手作、體驗等多元活動，打造祖孫共遊共學的幸福時光。

市長黃偉哲表示，陪伴是世代間最溫柔的連結。祖父母節不只是感謝長輩，更是提醒社會「愛要即時」。他強調，這些活動不僅能促進祖孫情感交流，也讓家庭價值透過「一起玩」自然延伸，深化三代之間的理解與支持。

黃偉哲指出，活動自8月起每週輪番登場，內容包括「祖孫廣播體驗營」、「失智不失志 憶起芳香趣」、「祖孫魔術體驗SHOW」以及9月的「光影留情 祖孫同行」等，一連串從感性到驚喜、從創意到體驗的活動，就是希望讓祖孫能一起動手、動腦、動心，留下真摯的跨世代回憶。

教育局長鄭新輝則說，祖父母節慶祝活動將於8月16日（六）在樹谷生活科學館盛大舉辦，當天安排「恐龍煙霧蛋實驗」、「挖化石」、「恐龍泡泡劇場SHOW」等一系列豐富互動項目，適合全齡參與，從早到晚都不冷場。最具亮點的「小小記者主播台體驗區」更邀請小朋友勇敢牽起阿公阿嬤的手，大聲說出愛，透過影像記錄成祖孫間最動人的告白。

台南市家庭教育中心主任張冰嫈補充，每年祖孫活動幾乎都是「場場秒殺」，顯示市民對祖孫情感的高度重視。今年首場活動將於8月1日（五）於勝利之聲廣播公司率先展開，帶領民眾走入「時光聲音隧道」，為祖孫節揭開暖心序幕。
中心也提醒，相關活動皆需事前報名，有興趣的家庭可追蹤「台南市家庭教育中心」Facebook專頁或加入LINE官方帳號（@tnfamily），掌握第一手報名資訊。一起為祖孫時光加溫，創造世代共融的幸福城市。

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