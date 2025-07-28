台南後壁水淹到小腿　員警冒雨「背出受困老翁」！照片曝4千網讚

▲員警協助行動不便長輩。（圖，下同／網友@a80056510 授權轉載）



記者施怡妏／綜合報導

受到低壓帶、西南風影響，氣象署今（28）日針對嘉義、台南部分地區發布大雷雨警報，其中，台南後壁區清晨降下猛烈豪雨，導致多處積淹水，有民眾拍下令人動容的一幕，後壁分駐所的員警冒著大雨，協助行動不便的長輩撤離，背著長輩行走在積水的馬路，許多網友大讚直呼「感謝警員們，還好有他們在。」

網友「@a80056510」在Threads發文，家鄉後壁區豪雨成災，友人傳來照片，後壁分駐所的員警們出動救災，冒著大雨挨家挨戶協助行動不便的長輩。照片中可以看到，水位已達小腿高度，員警背著一名長輩行走於淹水的街道，讓人感動，成為這場災害中重要的支援力量。

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照片曝光，超過4名網友按讚，「謝謝這些勞心勞力的警察」、「警察是英雄」、「謝謝警察，這裡的警察人真的很好，要替民眾表揚」、「警員辛苦了，謝謝你的善舉，我們都看到了」、「感恩在地員警」、「希望您家鄉的人都平安」。

中央氣象署表示，目前台灣附近受低壓帶及西南風水氣影響，豪雨特報範圍包括雲林、嘉義及台南有大豪雨等級，高屏地區為豪雨等級，彰化、南投也有大雨情形，今晚隨著西南氣流影響，中南部降雨更長更劇烈，預計周四才會趨緩，另外，未來一周颱風外圍環流影響下，北部也有間歇雨勢。

氣象署指出，日累積雨量在嘉義太保已有356毫米、台南後壁、雲林水林、嘉義市西區都有200至300毫米，其中伴隨短延時強降雨更劇烈，3小時累積雨量在嘉義太保、台中大甲及雲林北港都有超過200毫米，達短延時大豪雨等級。

照片獲網友「@a80056510」授權引用。

